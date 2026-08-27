Sport Karate giovanile, al “Trofeo Alpe Adria” poker di medaglie e top 10 nazionale per la Rembukan Villasmundo di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Quattro atleti in gara, quattro medaglie conquistate e un prestigioso piazzamento tra le prime dieci società in Italia. È il bilancio straordinario della Rembukan Karate Villasmundo del maestro augustano Marcello Di Mare al 37° International Open Karate “Trofeo Alpe Adria“, disputato nello scorso fine settimana al Palazzetto dello sport di Lignano Sabbiadoro (Udine).

A salire sul podio sono stati: Alberto Pugliares medaglia d’oro nella categoria Junior -55 kg, Desirée Spampinato argento nella categoria Cadetta -47 kg, Riccardo Castro bronzo nella categoria Junior -55 kg e Iacopo Pugliares bronzo nella categoria Under 14.

Particolarmente importante la prestazione di Alberto Pugliares, protagonista di una gara difficile affrontata con tecnica, determinazione e maturità, fino alla conquista del gradino più alto del podio. Ancora una conferma ai vertici per Desirée Spampinato, capace di conquistare il prestigioso argento. La medaglia di bronzo per Riccardo Castro ha comunque coronato un ottimo percorso, interrotto in semifinale solo dopo un decisivo intervento arbitrale. A completare il poker è arrivato il bronzo di Iacopo Pugliares, il più giovane del gruppo, protagonista di una prova caratterizzata da grinta e intelligenza tattica.

“Dietro questi risultati c’è però molto più di un semplice fine settimana di gare. Ci sono mesi di preparazione e, soprattutto, un’estate trascorsa ad allenarsi con costanza e determinazione – sottolinea il maestro Marcello Di Mare – I ragazzi della Rembukan non hanno interrotto il lavoro nemmeno durante le festività di agosto, affrontando allenamenti e preparazione anche nelle giornate più calde della stagione“.

“Mentre molti coetanei si godevano le vacanze, gli atleti hanno continuato a sudare sul tatami, rinunciando a parte del proprio tempo libero per inseguire un obiettivo sportivo – aggiunge – Un percorso fatto di sacrifici, fatica e perseveranza che oggi trova la sua ricompensa nelle quattro medaglie conquistate a Lignano Sabbiadoro“.

Il poker di medaglie e la top 10 tra le società italiane rappresentano l’ennesimo risultato di grande prestigio per la Rembukan Villasmundo e per tutto il movimento del karate siciliano.