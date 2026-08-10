Augusta Fc, primo test al “Fontana” il 12 agosto. Partita la campagna abbonamenti per l’Eccellenza
AUGUSTA – Entra nel vivo la preparazione dell’Augusta Football Club in vista della stagione 2026-2027, che segnerà il ritorno della città nel campionato di Eccellenza dopo ventisei anni. Mentre la squadra allenata da Maurizio Intagliata prosegue il lavoro pre-stagionale e affronta i primi test contro formazioni di Serie D, la società presieduta da Simone Lo Nigro ha dato il via anche alla campagna abbonamenti per le gare interne al campo sportivo comunale “Fontana”.
L’Augusta Fc, nato nelle scorse settimane dal cambio di denominazione del Priolo Football Club e dal trasferimento ad Augusta del titolo sportivo conquistato sul campo con la vittoria del girone D di Promozione, è stato inserito nel girone B di Eccellenza. Nel raggruppamento figurano, tra le altre, Acr Messina 1900, Acireale, Vittoria, Niscemi, Melilli, Ss Leonzio, Messana Riviera Nord, Giarre, Nebros, Jonica, Mazzarrone, Atletico Catania 1994 Viagrande e Sport Club Palazzolo.
Per il calcio augustano si tratta del ritorno nella massima categoria regionale dalla stagione 1999-2000. Un passaggio sul quale il nuovo club sta costruendo anche la propria strategia di radicamento cittadino, dopo avere adottato i colori neroverdi e stretto nelle scorse settimane accordi con realtà locali per il settore giovanile.
Il primo banco di prova della preparazione è arrivato sabato scorso allo stadio “Pietro Scollo” di Modica contro il Modica Calcio 1932, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Serie D. L’amichevole si è conclusa 2-1 per i padroni di casa, con la rete dell’Augusta realizzata da Russo. La società ha definito positive le indicazioni ricavate dal test, disputato contro un avversario di categoria superiore e utilizzato dallo staff tecnico per verificare condizione atletica, organizzazione e progressi del gruppo.
Il secondo appuntamento della pre-stagione è fissato per mercoledì 12 agosto alle ore 18,30, debutto al “Fontana” di Augusta. Avversario sarà il Calcio Avola 1949, altra formazione ai nastri di partenza della Serie D.
Già definito anche il primo impegno ufficiale. In Coppa Italia di Eccellenza l’Augusta affronterà il Melilli nel doppio confronto in programma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre: gara di andata domenica 30 agosto in trasferta, ritorno domenica 6 settembre al “Fontana”.
Parallelamente è partita la campagna abbonamenti 2026-2027, denominata “Più bella cosa non c’è”. L’iniziativa, nelle intenzioni della società, punta ad accompagnare il ritorno dell’Eccellenza in città e a incrementare la presenza del pubblico sugli spalti del “Fontana”. Gli abbonamenti sono acquistabili presso alcuni bar cittadini. La società ha inoltre annunciato l’ingresso gratuito per i tesserati del proprio settore giovanile, per gli Under 14 e per le persone con disabilità con accompagnatore.
Quella che sta per iniziare si preannuncia, peraltro, come una stagione particolarmente articolata per il calcio cittadino. Accanto all’Augusta Fc in Eccellenza, Augusta dovrebbe essere rappresentata da altre due società neroverdi nel girone D di Promozione, al via domenica 27 settembre, configurando uno scenario inedito con tre prime squadre cittadine impegnate contemporaneamente nei campionati regionali.
La prima è lo storico Megara, oggi Atletico Megara 1908 Ssd, che dopo il passo indietro dell’ex presidente Elio Coppola ha proseguito il proprio percorso societario con Roy Ferreri nel ruolo di amministratore delegato. La guida tecnica della squadra è stata affidata a Elio Moncada.
A questa realtà si è aggiunta la neo costituita Ss Megarese, presieduta da Concetto Cacciaguerra, che ha affidato la panchina a Francesco Insanguine e si prepara a sua volta alla partecipazione al campionato di Promozione. L’ufficialità è arrivata il 7 agosto, a seguito del cambio di denominazione dello Sporting Indipendenza di Catania e il trasferimento del titolo sportivo conquistato dagli etnei con la vittoria del girone E della Prima categoria.
Un quadro profondamente diverso rispetto a quello delle ultime stagioni e che prende forma a poche settimane dalla svolta di giugno: da una parte l’Augusta Fc di Simone Lo Nigro, approdato in città con il titolo di Eccellenza conquistato dal Priolo; dall’altra la continuità dello storico Megara attraverso l’Atletico Megara 1908 e la nascita della Megarese. Tre distinti progetti sportivi accomunati dai colori neroverdi, chiamati ora a misurarsi sul campo e, ciascuno secondo il proprio percorso, con il seguito degli appassionati augustani.