Primo piano Augusta, riparte”Nuova Acropoli” tra volontariato ecologico e filosofia attiva: le anticipazioni d’autunno di

AUGUSTA – Dopo la pausa estiva, riprendono le attività della filiale locale di “Nuova Acropoli“, associazione internazionale impegnata nei settori della filosofia, della cultura e del volontariato e presente da oltre quindici anni anche nel territorio augustano.

Il programma, annunciato attraverso una nota stampa, per le prossime settimane comprende iniziative dedicate alla formazione, alla divulgazione filosofica e alla tutela dell’ambiente, con appuntamenti distribuiti tra settembre e novembre.

Il primo evento in calendario è previsto per domenica 13 settembre, alle ore 8,30, nello spazio verde antistante al monumento a Umberto I, nel lato ovest dei giardini pubblici. Qui si svolgerà “Vivere Augusta”, progetto di volontariato ecologico promosso dall’associazione.

Seguirà nella sede associativa di viale Italia, mercoledì 30 settembre, la presentazione del nuovo ciclo del percorso gratuito di filosofia attiva. Sabato 10 ottobre sarà invece presentato il nuovo corso di formazione al volontariato in ecologia.

Sempre nel mese di ottobre, in data non ancora definita, piazza D’Astorga dovrebbe ospitare la nuova edizione del Festival nazionale della filosofia attiva. Per novembre, infine, “Nuova Acropoli” annuncia un appuntamento in occasione della Giornata mondiale della filosofia, la cui data celebrativa ricorre ogni terzo giovedì del mese di novembre, con una conferenza dedicata al rapporto tra filosofia e scienze.

La ripartenza autunnale arriva dopo un primo semestre del 2026 che, come ricorda l’associazione nella nota stampa, ha visto i volontari impegnati nell’organizzazione di conferenze ed eventi culturali, nella partecipazione al “Maggio dei libri” e in diverse attività di carattere ambientale. Tra queste vengono ricordate la cura delle aree verdi adottate ai giardini pubblici e nell’area balneare del Faro di capo Santa Croce, oltre a una pulizia ecologica svolta nel borgo marinaro di Brucoli in occasione della Giornata mondiale della Terra (vedi foto di copertina).

A sottolineare il significato delle attività di volontariato è la presidente della sede augustana, Rosaria Borzì: “Essere utili dove necessita è un’occasione importante di crescita individuale e collettiva“. Un principio che, nelle intenzioni dell’associazione, farà da filo conduttore anche alla nuova stagione di iniziative, a partire dal primo appuntamento di settembre ai giardini pubblici.