Eventi Augusta, Shortini film festival dal 4 al 6 settembre: il programma tra corti, workshop e ospiti di

AUGUSTA – Tre giornate dedicate al cinema breve, con cortometraggi provenienti da diversi Paesi, documentari, opere fuori concorso, workshop, incontri con gli autori, musica e la premiazione finale. È stato reso noto il programma dell’undicesima edizione dello “Shortini international short film festival“, promosso dall’associazione culturale “Sedicinoni”, con la direzione artistica di Stefano Cacciaguerra, in calendario da venerdì 4 a domenica 6 settembre in piazza D’Astorga, nel centro storico.

La manifestazione è inserita nel cartellone comunale “Augusta d’estate 2026”, gode del patrocinio oneroso del Comune ed è sostenuta anche da diverse aziende del territorio. Quella imminente è, in realtà, la seconda edizione consecutiva nella formula rivisitata ospitata in piazza D’Astorga, dopo il ritorno dello scorso anno a seguito di dieci anni di assenza.

A vincere il premio per il miglior cortometraggio della decima edizione, celebrata dal 5 al 7 settembre 2025 (vedi foto di copertina), era stato Pinocchio reborn di Matteo Cirillo, opera realizzata nel 2024: una rilettura della celebre fiaba che trasporta il personaggio e i suoi dilemmi morali nel presente.

La precedente edizione era stata segnata anche da una polemica pubblica. Nella seconda serata non venne infatti proiettato l’atteso Perché venite qui del regista augustano Diego Pascal Panarello, che poco prima della manifestazione aveva annunciato il proprio ritiro dal programma. Panarello, in una nota diffusa alla stampa, aveva motivato la decisione prendendo le distanze dal sostegno economico al festival da parte di aziende riconducibili alla zona industriale, scelta che aveva alimentato il dibattito cittadino attorno alla manifestazione.

Con l’edizione 2026, dunque, Shortini torna per il secondo settembre consecutivo in piazza D’Astorga, proponendo un cartellone che affianca alla competizione internazionale una sezione documentari, lungometraggi e opere fuori concorso, laboratori e momenti di confronto con alcuni registi, sceneggiatori e altri artisti del settore cinematografico.

Manifesto ufficiale dell’edizione 2026 è “Ventre e consolazione” di Marina Neri, già annunciato lo scorso anno, opera selezionata dall’organizzazione tra le proposte pervenute.

Qui di seguito il programma ufficiale, che sarà oggetto di presentazione domattina, 2 settembre, nell’ufficio del sindaco, al Palazzo di città.

Venerdì 4 settembre

Il festival si aprirà alle ore 17,30 con il laboratorio per bambini “La fabbrica delle caramelle magiche”, rivolto alla fascia dai 4 ai 10 anni. Dopo la lettura dell’albo illustrato Le caramelle magiche di Heena Baek, ciascun partecipante realizzerà la propria “ricetta” di una caramella immaginaria. Il laboratorio, della durata di un’ora, sarà tenuto da Jessica Spinelli e Alessia Giarratano.

Alle 18,30 è previsto il primo “Apericinema! Gli ospiti di Shortini film festival”. Interverranno Fiorenzo Fiorenza, fotografo; Giuseppe Mendola, poeta e musicista; Lorenzo Sibiriu, regista e giurato; Marina Neri, artista; e Stefano Cacciaguerra per Shortini film festival. Seguirà “Poesie e canzoni”, performance dal vivo di Giuseppe Mendola.

Alle 20 la presentazione del festival, affidata a Serena Tringali. Dalle 20,30 spazio al concorso internazionale con cinque opere: The Cloud of Odessa di Luca Arcangeli, Italia/Ucraina, 2026, 13 minuti; Il mio amico Karl di Nikola Brunelli, Italia, 2025, 10 minuti; Dead Air di Andrej Haring, Austria, 2025, 15 minuti; Esagerata di Giuseppe Cacace e Daniele Stocchi, Italia, 2026, 17 minuti; Touch di Mahyar Hamidian, Iran, 2024, 14 minuti.

Alle 22 è annunciata una proiezione fuori concorso, indicata nel programma come prima visione per la Sicilia: Ísulas de s’Isula di Lorenzo Sibiriu, Italia, 2025, della durata di 60 minuti.

La prima giornata si concluderà alle 23 con il concorso documentari “Gianni D’Anna”. In programma Water Communities di Danilo P. Pavone, Italia, 2025, 30 minuti; Disco D(e)ad di Lilly Di Rosa, Svizzera, 2025, 18 minuti; The Uniformed di Timon Ott, Germania, 2025, 16 minuti.

Sabato 5 settembre

La seconda giornata inizierà ancora alle 17,30, con il workshop di collage “Cielo e terra”, un atelier a quattro mani nel quale due partecipanti lavoreranno insieme su due immaginari destinati a incontrarsi in una sola opera. Il laboratorio, della durata di un’ora, sarà tenuto da Marina Neri.

Alle 18,30 nuovo appuntamento con “Apericinema!”. Tra gli ospiti sono annunciati Totò Cascio, attore e scrittore; i registi Marco Latina e Sebastiano Pistritto; e la sceneggiatrice Maria Sole Limodio.

Alle 19,30 sarà proiettato fuori concorso Fili di memorie di Marco Latina e Sebastiano Pistritto, Italia, 2022, 20 minuti.

Dalle 20 riprenderà il concorso internazionale. Quattro i cortometraggi indicati: First Summer di Heo Gayoung, Corea del Sud, 2025, 31 minuti; Un cane miagola un gatto abbaia di Alessandro Prato, Italia, 2025, 18 minuti; The Menarche di Wang Xueyan, Cina, 2025, 14 minuti; Gallina di Fernando Reinaldos, Spagna, 2025, 16 minuti.

A seguire sono inseriti nella stessa sezione del programma anche Mercato libero di Giuseppe Cacace, Italia, 2025, 13 minuti; Magicianul di Bogdan Mureșanu, Romania/Croazia/Francia, 2025, 24 minuti; e Dalla lana alla luna di Leonardo Ferro, Italia, 2025, 17 minuti.

Alle 22 altra proiezione fuori concorso: Le bambine di Valentina Bertani e Nicole Bertani, produzione Italia/Svizzera/Francia del 2025, della durata di 105 minuti.

La programmazione proseguirà fino a tarda sera: alle 24 tornerà il concorso documentari “Gianni D’Anna” con Everyday in Gaza di Omar Rammal, Italia/Palestina, 2025, 16 minuti; Je croyais que la vie était un poème di Felix Herrmann, Germania/Francia, 2025, 11 minuti; e Devotee di Roberta Palmieri e Francesco Rubattu, Italia, 2025, 29 minuti.

Domenica 6 settembre

L’ultima giornata si aprirà alle 17,30 con il workshop “Il cinema tra scrittura e regia. Libertà e regole”, dedicato al rapporto fra sceneggiatura e messa in scena e al percorso che conduce un’idea dalla pagina allo schermo. Il laboratorio partirà dall’esperienza di Valentina Bertani e Maria Sole Limodio, che lo condurranno insieme affrontando, secondo la presentazione degli organizzatori, il cinema come luogo di incontro fra visione individuale e lavoro condiviso.

Alle 18,30 sarà la volta dell’ultimo “Apericinema! Gli ospiti di Shortini film festival”. Il programma indica, tra i protagonisti della giornata, Valentina Bertani, regista; Nicholas Kirchner, giurato; Emanuele Milasi, sceneggiatore; e Alessio Armiento, giurato.

Alle 20 è previsto “Shortini film band – Musiche per film”, concerto del corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, diretto dal maestro Gaetano Galofaro.

Alle 21 si terranno i saluti finali e la premiazione dei cortometraggi vincitori, con Serena Tringali alla conduzione. A seguire saranno proiettate le opere premiate.

Non sarà però ancora la conclusione delle proiezioni: alle 22 il programma prevede infatti, fuori concorso, La timidezza delle chiome di Valentina Bertani, produzione Italia/Israele del 2022, della durata di 96 minuti.