Primo piano Augusta, lite tra due augustani dopo l’esordio vincente del Megara: Daspo di un anno per entrambi di

AUGUSTA – Due Daspo della durata di un anno sono stati disposti nei confronti di due augustani, di 28 e 56 anni, in seguito a un episodio avvenuto, secondo quanto riferito dalla Questura di Siracusa, al termine dell’incontro di campionato tra Atletico Megara 1908 e Cassibile Fontane Bianche disputato sabato 26 settembre al campo sportivo comunale “Fontana” di Augusta.

La partita, con fischio d’inizio alle 15,30, era valida per la prima giornata del girone D del campionato di Promozione e si era conclusa con la netta vittoria dei padroni di casa per 6-1.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia di Stato, i due uomini, entrambi augustani, si “insultavano reciprocamente durante l’incontro” e, al termine della gara, sarebbero poi “passati alle vie di fatto“.

I provvedimenti sono stati emessi dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa e adottati con urgenza anche in considerazione del fatto che le stesse due squadre sarebbero tornate ad affrontarsi pochi giorni dopo, ancora al campo “Fontana”. Il nuovo incontro si è infatti disputato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 settembre, ed era valido per il ritorno del primo turno di Coppa Italia di Promozione.

Proprio in vista di quest’ultima partita, i Daspo sono stati adottati d’urgenza così da impedire ai due destinatari di accedere nuovamente all’impianto sportivo. Per effetto dei provvedimenti, entrambi non potranno accedere per un anno ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive.