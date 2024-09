Primo piano Augusta, mille motociclisti ‘invadono’ il centro storico: è il “Trofeo delle Regioni” [Video] di

AUGUSTA – Alle ore 10,30 di questa domenica mattina, circa mille motociclisti hanno fatto accesso in via Principe Umberto, da via Colombo, per la sfilata nel centro storico nell’ambito del “Trofeo delle Regioni” di mototurismo.

L’evento nazionale è organizzato dal comitato regionale della Fim (Federazione motociclistica italiana) e patrocinato dal Ministero del Turismo, dall’Assessorato regionale a Turismo, sport e spettacolo, e dal Comune di Augusta.

Ecco un estratto video dell’inizio del corteo motociclistico.

