Primo piano Giù il sipario sul “Trofeo delle Regioni” di mototurismo Fmi ad Augusta. I territori e i vincitori di

AUGUSTA – Si è conclusa la sesta edizione del “Trofeo delle Regioni” di mototurismo della Fmi (Federazione motociclistica italiana), andata in scena da venerdì 27 a domenica 29 settembre in Sicilia sud-orientale, facendo base ad Augusta e nel suo borgo marinaro, Brucoli. Una manifestazione che ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Turismo e il cofinanziamento dell’Assessorato regionale a Turismo, sport e spettacolo con il Comune di Augusta.

I circa 1.500 partecipanti comunicati dall’organizzazione, arrivati a Brucoli in rappresentanza dei rispettivi comitati regionali, hanno scoperto in sella alle moto non solo il territorio del comune ospitante bensì, in particolare nella giornata del sabato, alcune località di tre province, tra il Parco dell’Etna e gli Iblei.

Il venerdì è stato dedicato principalmente all’arrivo e alle iscrizioni nel campo base, allestito nelle aree parcheggio del Mangia’s Brucoli resort, giornata conclusa dallo spettacolo musicale folk tenuto in piazza Castello, nel centro storico, dal cantautore ennese Mario Incudine. Sabato, ogni motociclista ha potuto scoprire la Sicilia sud-orientale prendendo parte a uno degli itinerari previsti, fra dodici mete: Vizzini, Caltagirone, Canicattini Bagni, Noto, Ispica, Modica, Scicli, la Litoranea ragusana, Ragusa, Donnafugata, Chiaramonte Gulfi e Catania; quali tappe intermedie Avola, Marzamemi (Pachino), Ragusa Ibla, Nicolosi e Rosolini. La sera, sulla banchina del porticciolo privato “Porto Xiphonio Augusta”, spazio alla “Serata delle Regioni” (vedi foto all’interno), consuetudine della manifestazione, per un viaggio tra i gusti e i sapori dell’Italia grazie ai comitati regionali Fmi capaci di proporre enogastronomia di alto livello in un clima di festa. È poi risultato vincitore del contest il comitato regionale Fmi Toscana, per il miglior stand gastronomico.

Nella mattinata di domenica, via alla “Sfilata delle Regioni” con il corteo degli oltre motociclisti lungo il territorio di Augusta, prevedendo anche un suggestivo percorso nell’Isola prima di tornare verso Brucoli, in cui all’ombra del Castello aragonese ha avuto luogo la cerimonia di premiazione (vedi foto di copertina). Dopo i diversi premi challenge assegnati, per il gran finale, il presidente nazionale Federmoto, Copioli e il sindaco di Augusta, Di Mare hanno consegnato il 6° “Trofeo delle Regioni” al comitato regionale Fmi della Calabria, dove peraltro si svolse la prima edizione. A completare il podio Campania, Puglia, seguite da Lombardia, Piemonte e dalle altre otto rappresentative regionali.

Sia il sabato sera sul golfo Xifonio che la cerimonia conclusiva domenicale sulla baia di Brucoli, sono state precedute dai saluti istituzionali per il comune ospitante, con il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e l’assessore alla promozione del territorio Pino Carrabino, e, per l’ente promotore, gli interventi del presidente nazionale Fmi Giovanni Copioli, del direttore della commissione turistica Fmi Nuno Leite, del vicepresidente e coordinatore commissione turistica Fmi Rocco Lopardo, del presidente del comitato regionale Fmi Sicilia Salvatore Di Pace e di Marco Caruso segretario del comitato regionale nonché organizzatore di questa edizione del “Trofeo delle Regioni”.

Come annunciato in sede di conferenza stampa di presentazione, nei prossimi mesi è prevista, in un’area del territorio ancora da definire, la piantumazione di trenta piante per “compensare” le emissioni di CO₂ stimate prodotte dalla manifestazione motociclistica.

A chiusura della ‘tre giorni’, il presidente nazionale Federmoto, Giovanni Copioli ha dichiarato: “Partecipazione, condivisione e desiderio di scoprire nuovi territori sono i valori fondamentali del mototurismo. La Fmi, attraverso le proprie attività ed eventi, promuove continuamente tale settore e il “Trofeo delle Regioni” è la massima espressione nazionale di questa filosofia. È un evento che coinvolge decine di motoclub, migliaia di tesserati e che porta un grande flusso turistico e un considerevole indotto economico nelle località interessate. Rivolgo i miei complimenti alla Calabria, ai motoclub e a tutti i partecipanti con un plauso particolare agli organizzatori che hanno strutturato al meglio questo grande e atteso evento“.