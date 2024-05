Primo piano Augusta, polizia locale, via ai rilievi digitali degli incidenti stradali di

AUGUSTA – Per gli agenti della Polizia locale di Augusta è in corso “una sessione di alta formazione in materia di infortunistica stradale“, essendosi il Comando “dotato di un sistema innovativo che permette di rilevare la scena di un sinistro in maniera integralmente digitale e nei minimi dettagli“. Lo rende noto l’assessore Peppe Montalto.

Il sistema metrico, planimetrico e fotografico marchiato “Icam 3D“, acquisito dal Comune, consente il rilievo digitale di un incidente stradale, e cioè l’acquisizione della scena in immagini tridimensionali, l’elaborazione in tempo reale e la geolocalizzazione attraverso l’applicazione di navigazione gps “Google maps”. I dati così rilevati, nei minimi dettagli comprese le misurazioni, saranno salvati in un file convertito in formato digitale immodificabile.

Ciò permetterebbe, tra l’altro, di ridurre i tempi necessari alle misurazioni che spesso paralizzano per ore il traffico veicolare.

Come si fa sapere nella nota stampa assessoriale, “la miglioria nella procedura di rilievo dei sinistri stradali è stata fortemente voluta dal comandante della Polizia locale, Salvatore Daidone“, dopo che ha recepito le criticità segnalate dal personale dipendente.

“Il progetto, avviato mesi addietro in sinergia con l’assessore alla Polizia locale Giuseppe Carrabino, giunge oggi a conclusione, con il supporto del sindaco Giuseppe Di Mare“, prosegue la nota stampa diramata dall’assessore Montalto, che ha ricevuto la delega alla Polizia locale nel luglio 2023.

“Piena soddisfazione da parte dell’amministrazione per questo obiettivo e per l’alta qualità del lavoro che ne deriverà, soprattutto in quei sinistri – si conclude – a cui seguono prognosi riservate e, con i dovuti scongiuri, nei sinistri mortali“.