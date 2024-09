Primo piano Augusta, incidente tra auto e pedone sulle strisce nel centro storico di

AUGUSTA – Un sinistro stradale tra un’autovettura e un pedone si è verificato intorno alle 10 di questo lunedì mattina, all’incrocio tra via Principe Umberto e via Garibaldi, per fortuna senza conseguenze gravi.

Secondo una primissima ricostruzione, l’automobilista, una donna alla guida di una Opel Mokka, provenendo da via Principe Umberto svoltava a sinistra verso via Garibaldi, che un anziano iniziava ad attraversare sulle strisce pedonali.

Non è ancora chiaro se vi sia stato l’impatto ma il pedone è caduto per terra, rimanendo cosciente.

Sul luogo dell’incidente sono giunte una pattuglia della Polizia locale e un’autoambulanza del “118“, a bordo della quale l’anziano pedone è stato trasportato all’ospedale “Muscatello” per gli accertamenti del caso.