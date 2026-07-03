Augusta, rintracciata la quindicenne allontanatasi da una comunità: riaffidata alla struttura

AUGUSTA – È stata rintracciata nel territorio di Augusta la minorenne che, nella giornata di venerdì 26 giugno, si era allontanata volontariamente da una comunità di accoglienza nella città di Siracusa.

Secondo quanto appreso da fonti delle forze dell’ordine, la giovane originaria di Lentini, classe 2010, è stata individuata nel pomeriggio di martedì 30 giugno, in ottime condizioni, all’interno di un’abitazione situata nelle campagne augustane, in uso a persone da lei conosciute.

Decisiva l’intensa attività info-investigativa coordinata dal Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta (vedi foto di repertorio in copertina), in raccordo con il Commissariato di pubblica sicurezza di Lentini.

Dal momento della segnalazione formale dell’allontanamento da parte dei tutori, erano state avviate le ricerche della Polizia di Stato, con il supporto dei Vigili del fuoco e unità specializzate, concentrando l’attività in particolare nell’area compresa tra Augusta e Carlentini. In quelle ore, attraverso canali social e successivamente anche da parte di diversi organi di informazione, era stata diffusa una descrizione della ragazza per agevolarne il ritrovamento, senza renderne pubblica l’identità.

Successivamente è stata avviata l’attività di presa in carico da parte dei servizi sociali competenti. Grazie alla mediazione degli assistenti sociali, la ragazza è stata infine riaffidata alla comunità dalla quale si era allontanata.

Per la tutela della sua riservatezza, trattandosi di persona minorenne, non vengono pubblicati ulteriori elementi identificativi.