Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 25 al 30 giugno di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 25 giugno a martedì 30 giugno 2026

Dal 19 giugno al 20 settembre 2026 torna “Cinema Revolution“, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente di assistere alle proiezioni dei film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro per tutta l’estate

Gio 25 – Ven 26 – Sab 27 – Dom 28 – Mar 30 giugno

Supergirl (USA) (J. Momoa, M. Alcock) (1h e 48m): ore 17:30 – 19:30 – 21:30

Toy Story 5 (USA) (T. Hanks, J. Cusack, K. Reeves) (1h e 42m): ore 17:30 – 19:30

Disclosure Day (USA) (E. Blunt, C. Firth) (2h e 25m): ore 21:30

Chiusura: Lun 29 giugno

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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