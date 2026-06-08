Primo piano Megara calcio, si ferma il tifo organizzato: l’annuncio dei “Megaresi” di

AUGUSTA – Si ferma, almeno per il momento, l’esperienza del tifo organizzato dei “Megaresi”, unica realtà strutturata a sostegno del Megara Calcio presente con continuità sugli spalti del campo “Megarello” nel corso della stagione 2024-2025 del campionato di Promozione. Ad annunciarlo sono stati gli stessi coordinatori, Gabriele Accardo e Giuseppe Raciti, attraverso una nota diffusa nelle scorse ore, nella quale comunicano la decisione di non ricoprire più il ruolo di riferimento del gruppo fondato nel settembre 2024, scelta condivisa anche dall’ex capo ultrà Sebastiano “Franky” Di Franco.

Una scelta definita dagli ormai ex coordinatori nella nota come “difficile, sofferta ma consapevole“, maturata per ragioni “strettamente connesse alla parte societaria“, sottolineando che la decisione riguarda esclusivamente la prosecuzione dell’esperienza organizzativa dei “Megaresi” e che “non coincide in alcun modo con una possibile entrata di altre realtà nell’ambiente augustano“. Viene inoltre evidenziato come la scelta sia stata assunta “in modo univoco” dai membri del gruppo, che al momento non intendono più rappresentare alcuna organizzazione di tifo strutturata.

Il gruppo era nato poco meno di due anni fa con l’obiettivo dichiarato di riportare un sostegno organizzato ai colori neroverdi, dopo l’assenza di realtà analoghe che, secondo quanto specificato nella nota, mancavano dal 2016. Nel corso della penultima stagione sportiva i “Megaresi” hanno garantito una presenza costante al “Megarello”, accompagnando la squadra con cori, bandiere e tamburi sia nelle gare interne che in alcune trasferte.

Nel messaggio di congedo non mancano toni amari. Gli autori affermano infatti di avere vissuto l’esperienza “in modo passionale e dignitoso dal primo all’ultimo giorno“, aggiungendo di sentirsi “mai rispettati“. Nonostante ciò, ribadiscono che la passione per i colori neroverdi rimarrà immutata: “Ci saremo sempre sugli spalti perché la passione per questi colori non ce la potrà togliere mai nessuno“.

La decisione arriva al termine di una stagione complessa per il Megara Calcio, con la denominazione ufficiale di Atletico Megara 1908. La formazione presieduta da Elio Coppola ha concluso il campionato di Promozione regionale al decimo posto del girone D con 29 punti, sette in più rispetto alla zona playout, in un torneo dominato dal Priolo, vincitore con 71 punti.

Già a fine febbraio, nel pieno di una fase particolarmente difficile del campionato, lo stesso presidente Coppola aveva parlato pubblicamente di “annata storta“, definendo alcune pesanti sconfitte “non accettabili, né tantomeno degne dei nostri colori neroverdi” e rivolgendo le proprie scuse “ai nostri tifosi, alla città e a chiunque porti il Megara nel cuore“.

(Nella foto di copertina: il gruppo “Megaresi” al cancello del riqualificato campo sportivo comunale “Fontana”)