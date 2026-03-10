LifeStyle Occhiali da sole, quando la forma giusta fa la differenza: come sceglierla in base al viso di

C’era una volta un tempo in cui gli occhiali da sole venivano indossati solo durante le vacanze estive, possibilmente in riva al mare.

Bene: fa parte del passato. Oggi come oggi, sfoggiare gli occhiali da sole anche negli altri periodi dell’anno non è più un tabù.

Per rendersi conto di quanto il loro utilizzo trasversale sia stato sdoganato, basta citare l’esempio del presidente Macron che, nei giorni del forum di Davos, è stato fotografato con indosso un paio di occhiali da sole andati rapidamente a ruba.

Scegliere un modello all’ultimo grido, però, non basta per spiccare. Essenziale è ragionare esattamente come si fa quando si fa shopping di capi di abbigliamento e si parte sapendo bene che non tutti i vestiti valorizzano il fisico nello stesso modo.

Per gli occhiali da sole, un accessorio capace come pochi di dare carattere al look, vale la stessa regola, da gestire, però, basandosi sulla forma del viso.

La buona notizia? Le indicazioni da seguire sono molto semplici e si basano sul contrasto e sull’obiettivo di bilanciare la forma del volto grazie a quella degli occhiali.

Ciò vuol dire che le montature squadrate oggi tanto di moda sono perfette per chi ha un viso tondeggiante. Chi ha i lineamenti decisi, invece, può orientarsi verso occhiali da sole dal design più morbido.

Quando si parla di dimensioni, invece, è bene agire assecondando i lineamenti del viso. Il rischio, in caso contrario, è di non valorizzare né la montatura, né l’unicità del volto.

Per fortuna, esistono degli eccellenti passepartout. Tra questi modelli di occhiali da sole, che non a caso sono sempre fra i best seller su e-commerce di spicco come Vistaexpert, una garanzia per chi ama il mondo eyewear, troviamo gli aviator, capaci di esaltare visi di svariate forme (anche se stanno particolarmente bene a chi ha un volto spigoloso, la cui forma ricorda quella di un diamante).

Delle linee guida sopra riportate bisogna fare tesoro tenendole presenti insieme con i trend del momento. Quelli attuali sono molto interessanti in quanto vedono in primo piano una coesistenza tra diversi mood stilistici. Grazie a dettagli come il doppio ponte rivivono gli anni ’70.

Pure i ’90 sono sempre più citati dai designer eyewear e lo possiamo vedere attraverso scelte come le montature ovali e squadrate, senza dimenticare quelle oversize.

Le alternative per sbizzarrirsi non mancano, anche in versione smart glasses: non resta che mettersi in gioco e impegnarsi per creare look capaci di lasciare a bocca aperta.