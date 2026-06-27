Primo piano Augusta, apre l’Ufficio di prossimità: cosa cambia per i cittadini e quali servizi offrirà di

AUGUSTA – Sarà inaugurato mercoledì 1° luglio, alle ore 12, nei locali del Palazzo di città, il nuovo Ufficio di prossimità del Comune, uno sportello destinato a facilitare l’accesso dei cittadini ad alcuni servizi della giustizia senza la necessità di recarsi presso il Tribunale di Siracusa.

Secondo quanto comunicato dall’ente locale, l’iniziativa nasce nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, il Comune di Augusta e il Tribunale di Siracusa, in attuazione del progetto della Regione Siciliana approvato e finanziato dal Ministero della Giustizia nell’ambito del Programma operativo nazionale (Pon) Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

L’ufficio augustano sarà uno dei due sportelli di questo tipo attualmente previsti in provincia di Siracusa, insieme a quello di Palazzolo Acreide. La Regione Siciliana ha infatti inserito entrambi nella rete regionale degli Uffici di prossimità, precisando che la localizzazione delle sedi è stata individuata “sulla base delle esigenze dei territori, con particolare attenzione ai contesti caratterizzati da maggiori criticità nell’accesso ai servizi”. La rete regionale comprende complessivamente trenta sportelli distribuiti nell’Isola.

Nel comunicato, il sindaco Giuseppe Di Mare afferma che l’obiettivo dello sportello è quello di realizzare “una maggiore efficienza nei rapporti tra il sistema-giustizia e i cittadini” e aggiunge: “Con questo nuovo servizio azzeriamo le distanze fisiche e burocratiche tra la nostra comunità e l’amministrazione della giustizia, offrendo un supporto concreto e gratuito soprattutto alle fasce più fragili della popolazione”.

Gli Uffici di prossimità non sostituiscono il Tribunale né le cancellerie giudiziarie e non svolgono attività di consulenza legale. Operano invece come punto di accesso ai servizi, fornendo informazioni sulle procedure, assistenza nella compilazione della modulistica, trasmissione telematica di istanze e documenti, consultazione dello stato dei procedimenti e rilascio di copie degli atti nei casi consentiti. Le attività riguardano prevalentemente la cosiddetta volontaria giurisdizione, cioè procedimenti che non comportano controversie tra parti, come amministrazioni di sostegno, tutele e curatele.

Secondo quanto reso noto dal Comune, anche l’Ufficio di prossimità di Augusta offrirà servizi di informazione e orientamento sulle procedure giudiziarie, supporto nella compilazione della modulistica del Tribunale, predisposizione e invio telematico di istanze e atti, aggiornamenti sullo stato delle pratiche e rilascio di copie degli atti contenuti nel fascicolo elettronico dell’utente.

Lo sportello ubicato in via Principe Umberto 89 sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 alle 17 esclusivamente su appuntamento. L’ente locale precisa inoltre che i servizi potranno essere ampliati nel tempo in funzione delle esigenze della comunità.

La responsabilità del progetto è affidata a Paola Gavioli, responsabile del Servizio “Affari generali e Urp”. Faranno parte del gruppo operativo anche Maria Elena Di Franco, responsabile del Servizio “Interventi assistenziali e Sportello disabili” e vicesegretario comunale, e Rossella Messina, assistente sociale dello stesso servizio.