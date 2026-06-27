Primo piano Augusta, ad Alessandro Buscema il premio “Atleta augustano dell’anno 2025” di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Alessandro Buscema, nuotatore in forza al Circolo Canottieri Ortigia, è l’Atleta augustano dell’anno 2025.

Il giovane talento allenato da Marco Conti, nella stagione agonistica passata, ha ottenuto i seguenti risultati: ai campionati regionali in vasca corta, quattro medaglie d’oro e due d’argento; in vasca lunga 5 medaglie d’oro; alla ventinovesima edizione del Trofeo Piskeo di Messina ha conquistato due medaglie bronzo nei 100 stile libero e nei 50 farfalla. A premiare il plurititolato atleta, con una medaglia di conio speciale dell’Unvs, sono stati il vicepresidente nazionale Unvs Filippo Muscio e il presidente della sezione locale dell’Unvs Jano Mazziotta.

Alla serata, che si è svolta in un gremitissimo auditorium comunale “Giuseppe Amato”, hanno presenziato: Giuseppe Di Mare (sindaco di Augusta), Biagio Tribulato (già vicesindaco), Silvana Gambuzza (delegato provinciale Coni di Siracusa), Elio Gervasi (Stella d’oro Coni, Gaetano Caserta (presidente Panathlon International Siracusa), Pietro Paolo Risuglia (dirigente Unvs nazionale). Ospite d’onore della manifestazione, l’ex calciatore e tecnico di calcio, designato alla carica di vicepresidente nazionale Unvs Filippo Muscio. La presidente nazionale Unvs Francesca Bardelli ha fatto pervenire un videomessaggio di saluti e di congratulazioni agli atleti premiati e agli organizzatori.

Il premio Memorial “Raffaella Aprile” è stato assegnato alla Corale del gruppo donatori di sangue “Fratres”, presieduta da Luigi Nicosia e diretta dal maestro Rosy Messina. La Corale ha deliziato il pubblico con una applaudita esibizione. Sono stati conferiti i titoli di “Ambasciatori dello sport Unvs” all’ex pallanuotista e nazionale del Kazakistan Svetlana Koroleva e a Gigi Valora, ex cestita e capitano della Virtus Basket Augusta. Il premio “Una vita per lo sport” è stato assegnato a Nuccio Di Benedetto della Asd Play Ball. Premio “Eccellenza dello sport” a Marco Patania della Asd Free Time. Per la sezione “Amatori dello sport” il premio per questa edizione è stato assegnato all’ex dirigente di San Tarcisio, Megara e Borgata Augusta, Vincenzo Fazio. Premio “Amici dell’Unvs” a Giusy Fazio, l’artista che ha realizzato il murale dell’Unvs su un pilone del viadotto Federico II. Per la sezione speciale “Sport disabili” premiati gli atleti della Nuova Augusta Asd e dell’Asd Augusta No.ve. Premiati anche centocinquantacinque Under 16 segnalati dai dirigenti in rappresentanza di venti società sportive e quindici studenti-atleti di due istituti scolastici.

A concorrere con la nomination per l’assegnazione dell’ambito riconoscimento “Atleta augustano dell’anno 2025”, oltre al vincitore Buscema, sono state altre sette candidature tra individuali e collettive, svelate nel corso della cerimonia: Flavio Spinali (Canottieri Club Nuoto Augusta), Marco Patania (Tennis Club Montekatira), Simone e Luca Firullo (Dragon Fighters), Miriam Rapparini (Sport Life), la formazione della Pallavolo Augusta composta da Eva Caroccia, Bianca Stefanelli, Giulio Spinali, Giulia Frixa, Sara Borzì, Claudia Ciacchella e Gaia Canigiula, Gloria Galati (New Free Time).