Augusta protagonista ai Campionati italiani di kickboxing e Mma: cinque medaglie per la Bushido
AUGUSTA – Cinque medaglie per la Bushido Academy Martial Arts di Augusta ai Campionati italiani assoluti di kickboxing e ai Campionati italiani di categoria Mma organizzati dalla Federkombat, disputati dal 28 al 31 maggio al Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia).
La società augustana, guidata dal maestro Antonio Milici, ha affrontato una delle competizioni più prestigiose del panorama nazionale, confrontandosi con atleti provenienti da tutta Italia e riuscendo a conquistare un bottino complessivo di una medaglia d’argento e quattro di bronzo.
Il miglior risultato è arrivato da Gabriele Piccardi, che nel Light contact categoria Juniores -80 kg ha conquistato la medaglia d’argento, sfiorando il titolo italiano. Per lui è arrivato anche un terzo posto nelle Mma, categoria Youth A (16-17 anni) 83,9 kg (185 libbre), che gli è valso una medaglia di bronzo.
Bronzo anche per Raoul Chellini Valente nel Light contact Juniores -75 kg, al termine di un percorso che lo ha visto misurarsi con alcuni dei migliori specialisti della categoria.
Nelle arti marziali miste (Mma), Salvatore Serra, laureatosi poche settimane prima, sempre a Jesolo, campione italiano cadetti nelle discipline Kick light e Light contact, ha conquistato il terzo gradino del podio e quindi il bronzo nella categoria Youth B (14-15 anni) fino a 72 kg.
Medaglia di bronzo infine anche per Alessio Spampinato, protagonista nella categoria Mma Youth B (14-15 anni) 62 kg.
Soddisfazione è stata espressa dal maestro Antonio Milici, che ha evidenziato il valore dei risultati ottenuti in una manifestazione di altissimo livello tecnico. “Purtroppo questa volta non siamo riusciti a portare a casa una medaglia d’oro, ma quattro bronzi e un argento. Come si dice, meglio di niente. In compenso siamo saliti lo stesso sul podio senza tornare a casa a mani vuote“, ha commentato.
Particolare rilievo assume inoltre la partecipazione della società augustana ai Campionati italiani Mma targati Federkombat. Secondo quanto sottolineato dal tecnico, la Bushido Academy Martial Arts è stata la prima associazione sportiva della provincia di Siracusa a prendere parte a questa competizione dell’unica federazione riconosciuta dal Coni per kickboxing e Mma.