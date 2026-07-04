Primo piano Da Augusta a New York, un allievo ufficiale augustano sul Vespucci per la grande parata navale del 4 luglio di

AUGUSTA – C’è anche un giovane augustano tra i protagonisti della storica presenza di nave Amerigo Vespucci a New York in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. A bordo della nave scuola della Marina militare italiana, impegnata oggi nella grande parata navale Sail4th 250 sul fiume Hudson, si trova infatti l’allievo di 1ª classe Stato Maggiore Mario Agus, 22 anni, originario di Augusta e da qualche anno trapiantato con la famiglia a Roma.

Il giovane fa parte dei 167 allievi dell’Accademia navale di Livorno imbarcati sulla nave scuola nell’ambito della Campagna addestrativa in Nord America 2026, esperienza che rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso formativo degli allievi ufficiali della Marina militare.

La presenza del Vespucci rientra nel programma ufficiale di Sail250, iniziativa internazionale organizzata per celebrare i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Dal 4 all’8 luglio New York ospita una delle tappe principali dell’evento, che riunisce decine di grandi velieri e unità militari provenienti da numerosi Paesi.

Il momento centrale delle celebrazioni è la grande parata navale lungo il fiume Hudson, con oltre cinquanta velieri e numerose navi militari che, partendo dal ponte Verrazzano e navigando fino al ponte George Washington, rendono omaggio alla Statua della Libertà. Il programma prevede inoltre un’esibizione aerea internazionale guidata dalla pattuglia acrobatica dei Blue Angels.

Nave Amerigo Vespucci, considerata tra le navi scuola più belle e rappresentative al mondo, è giunta a New York il 2 luglio dopo la precedente tappa di Baltimora e resterà ormeggiata al Pier 86 fino all’8 luglio, con aperture al pubblico previste nelle giornate del 5, 6 e 7 luglio.