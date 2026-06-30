Contenuti sponsorizzati Esami Aid&a e Marisicilia Cup, il Centro danza Odette Odile di Augusta chiude l’anno tra eccellenza tecnica e applausi di

AUGUSTA – Un finale d’anno accademico all’insegna della qualità della formazione e della soddisfazione degli allievi per il Centro danza Odette Odile, diretto da Dominga Campisi, con sede alla Borgata in via Pio La Torre 33-35. Alla vigilia della partecipazione alla rassegna di ballo e danza, inserita nel programma degli eventi collaterali alle regate veliche di Marisicilia Cup e Xifonio Cup, ospitata domenica pomeriggio nella palestra del Comando Marittimo Sicilia, la scuola ha celebrato un altro importante traguardo con la sessione degli esami Aid&a.

L’istituto augustano, da anni punto di riferimento per la formazione coreutica sul territorio, alterna il tradizionale saggio di fine anno agli esami di valutazione, che vengono organizzati ad anni alterni. Un percorso didattico che mette al centro la crescita tecnica degli allievi e la certificazione oggettiva delle competenze acquisite.

Gli esami non rappresentano infatti una semplice esibizione, bensì una vera e propria lezione tecnica durante la quale gli allievi vengono valutati da docenti esterni diplomati Aid&a (Associazione insegnanti danza e arti espressive), qualificati non solo all’insegnamento ma anche alla formazione dei futuri insegnanti. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato che certifica ufficialmente il superamento del livello frequentato e l’avanzamento nel percorso formativo, titolo riconosciuto anche ai fini dell’attribuzione di crediti scolastici.

Quest’anno sono stati 25 gli allievi esaminati nelle diverse discipline: danza classica e moderna con Dominga Campisi, contemporaneo con Stella Giliberto e hip hop con Laura Pollini.

A valutare i giovani danzatori, nalle giornata sono stati tre autorevoli professionisti del panorama nazionale (vedi foto di copertina).

Per la danza moderna e contemporanea è arrivato ad Augusta Fabio Mazzeo, ballerino, coreografo e insegnante di danza, nipote del celebre Enzo Paolo Turchi. Dopo la formazione alla scuola di danza del Teatro San Carlo di Napoli, nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose trasmissioni televisive di Rai, Mediaset, dai Festival di Sanremo ai principali programmi di intrattenimento degli anni Ottanta e Novanta, collaborando inoltre con importanti compagnie e produzioni teatrali e firmando la direzione artistica di eventi e spettacoli.

Per la danza classica gli esami sono stati affidati a Palmyra Piscopo, docente di consolidata esperienza, formatasi tra Firenze, l’Accademia Cosi-Stefanescu e l’Accademia Principessa Grace Kelly di Montecarlo. È insegnante Aid&a di massimo livello, docente nei corsi nazionali di formazione per insegnanti, componente del Cid-Unesco e abitualmente chiamata in giurie, concorsi ed esami di danza in tutta Italia.

Gli allievi di hip hop sono stati invece esaminati da Viviana Aiello, insegnante e coreografa che ha conseguito negli anni numerosi diplomi e qualifiche nelle discipline classica, moderna, contemporanea e hip hop. Ha collaborato con compagnie teatrali, produzioni musicali e importanti manifestazioni, dedicandosi parallelamente alla formazione di giovani ballerini e all’aggiornamento professionale dei docenti.

L’esito delle prove ha confermato l’elevato livello raggiunto dagli allievi della scuola. “I ragazzi sono molto soddisfatti di come hanno superato gli esami: tutti hanno ottenuto valutazioni tra il nove e il dieci“, sottolinea con soddisfazione la direttrice artistica Dominga Campisi.

Una soddisfazione resa ancora più significativa dal fatto che, nonostante l’impegno richiesto dagli esami, già il giorno successivo gli stessi allievi sono tornati sul palco per esibirsi davanti al pubblico della rassegna organizzata nell’ambito della Marisicilia Cup e della Xifonio Cup, ricevendo calorosi applausi.

Tra i protagonisti della sessione anche le allieve del corso adulti principianti, tenuto settimanalmente dalla stessa Campisi. Un gruppo composto prevalentemente da donne oltre i quarant’anni, tra mamme, mogli e lavoratrici, che hanno finalmente deciso di realizzare il sogno di avvicinarsi alla danza, spesso rimasto nel cassetto per esigenze familiari o lavorative.

Un’ulteriore soddisfazione è arrivata dall’assegnazione di una borsa di studio destinata al secondo corso propedeutico, formato da bambine di cinque e sei anni. Il riconoscimento, conferito da uno dei maestri esaminatori, consentirà loro di partecipare al 4° Concorso internazionale di musica e danza “Città metropolitana – Firenze online”, appuntamento che si svolgerà in modalità telematica e rappresenterà un’ulteriore occasione di crescita artistica e confronto.

La conclusione dell’anno accademico conferma così il percorso intrapreso dal Centro danza Odette Odile, che continua a coniugare preparazione tecnica, verifica certificata delle competenze e occasioni di esibizione pubblica, offrendo ai propri allievi un cammino formativo completo.

Ecco gli allievi che hanno sostenuto gli esami Aid&a per l’anno accademico 2025/2026 (vedi collage all’interno): Isabella Ferraguto, Lavinia Latino, Elena Lazzano, Giulia Migliore, Alice Paternò, Sofia Manfredi, L. M., A. R., Anna Sole, G. V., Elena Carbana, Zoey Claudia Capozza, Alba Centamore, Lucrezia Baudo, Giovanna Amara, Marta Mendola, Valerio Giuffrida, Andrea Guzzardi, Giulia Saladdino, Lorenzo Saladdino, Alessandra Spadaro, Jessica Cipriano, Giulia Gulino, Giulia Lorenza Mendola, Daniela Riciputo.

Pubbliredazionale realizzato in collaborazione con il Centro danza Odette Odile di Augusta