Gustovagando Come organizzare la dispensa di casa per evitare gli sprechi alimentari nei mesi caldi di

Le temperature elevate, che anche nel territorio di Augusta possono superare i 30 gradi per lunghi periodi, rendono più delicata la gestione degli alimenti e aumentano il rischio di sprechi domestici. Alcuni cibi, come ad esempio il tonno, con il caldo possono cambiare la loro consistenza e diventare più difficili da conservare. Persino i prodotti che durante l’inverno possono restare in dispensa per settimane, nei mesi caldi richiedono una maggiore attenzione. Proprio per questo, con l’arrivo dell’estate cambiano non solo le abitudini alimentari, ma anche il modo in cui conserviamo il cibo.

Il primo passo: controllare ciò che si possiede già

Proprio in questo periodo, sempre più famiglie cercano informazioni e suggerimenti per migliorare la gestione domestica. Ad esempio, chi ama ricevere consigli culinari antispreco si iscrive ai canali delle associazioni dei consumatori che inviano ogni settimana una mail ricca di ricette sfiziose per riutilizzare gli avanzi del giorno prima. Il riutilizzo può sicuramente trasformarsi in una buona abitudine quotidiana che aiuta a ridurre gli sprechi alimentari. Tuttavia, organizzare in maniera corretta gli spazi della cucina è sicuramente ciò che può fare la vera differenza. Pertanto, la prima cosa da fare è sempre questa: controllare cosa abbiamo in dispensa. Questo permetterà di consumare gli alimenti in scadenza e anche di evitare l’acquisto di prodotti già presenti in casa.

Gli esperti consigliano di effettuare un rapido controllo almeno una volta alla settimana. Pasta, riso, conserve, legumi e farine dovrebbero essere sistemati in modo che le confezioni già aperte o prossime alla scadenza risultino immediatamente visibili. In generale, i prodotti acquistati da più tempo vanno sempre collocati davanti, mentre quelli appena comprati possono trovare posto nella parte posteriore di ogni scaffale.

Attenzione non solo al caldo ma anche all’umidità

Durante l’estate il nemico principale della dispensa è l’umidità. Per colpa di quest’ultima, alcuni alimenti secchi possono deteriorarsi più velocemente o attirare piccoli insetti. Per questo motivo è consigliabile utilizzare contenitori ermetici per pasta, biscotti, cereali e farine. Anche la scelta del luogo di conservazione è importante: è meglio evitare di riporre gli alimenti secchi o aperti in mobili esposti direttamente alla luce del sole o vicini a forno e fornelli.

Nelle abitazioni situate vicino alla costa, come quelle di Augusta e delle altre località del Siracusano, la presenza della salsedine e dell’umidità marina rende ancora più utile adottare queste precauzioni.

Pianificare i pasti riduce gli sprechi

Un’abitudine molto efficace per evitare gli sprechi alimentari, che in Italia sono purtroppo molto elevati, è sicuramente la programmazione dei pasti settimanali. Sapere in anticipo cosa verrà preparato permette di acquistare soltanto ciò che serve, evitando accumuli inutili. Nella pianificazione è opportuno considerare (quando possibile) anche gli avanzi. Verdure cotte, pane raffermo o legumi avanzati possono essere riutilizzati per preparare polpette, insalate fredde, zuppe leggere o torte salate.

Scelte e abitudini che fanno bene all’ambiente e al portafoglio

Quelli che abbiamo visto sono piccoli gesti quotidiani che spesso vengono sottovalutati ma che possono fare una grande differenza per l’ambiente e non solo. Soprattutto nei mesi più caldi, quando il cibo è più esposto al deterioramento, organizzare bene la propria cucina significa trasformare attenzione e buon senso in un concreto risparmio per tutta la famiglia.