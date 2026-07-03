Primo piano Augusta, maturità 2026 al Liceo “Megara”: ventotto i centisti, dieci ottengono anche la lode di

AUGUSTA – Sono ventotto gli studenti del Liceo “Megara” di Augusta che hanno concluso gli esami di Stato 2025-2026 conseguendo il voto massimo di 100 centesimi, dieci dei quali accompagnato dalla lode. A renderlo noto è l’istituto scolastico cittadino, che ha diffuso anche le scelte formative e professionali che molti dei neo diplomati intendono intraprendere dopo il percorso liceale.

I diplomati con il massimo dei voti provengono da tutti gli indirizzi presenti nell’offerta formativa del liceo, a conferma di risultati distribuiti tra il percorso classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane.

Nella classe 5ª A del Liceo classico hanno conseguito il diploma con 100: Anna Armenio (Giurisprudenza), Carola Benedetta Bosco (Lettere moderne), Gaia Grasso (Relazioni internazionali), Federica Lombardo (Giurisprudenza) e Sveva Passanisi (Lettere classiche), mentre hanno ottenuto 100 e lode Ludovica Benevento (Storia e filosofia), Roberta Bonnici (Medicina), Martina Damiata (Scienze politiche internazionali), Laura Sardo (Tecnico della riabilitazione psichiatrica) e Federica Anna Maria Ternullo (Medicina).

Per il Liceo scientifico, nella 5ª A hanno raggiunto il massimo dei voti: Gabriele Amara (Ingegneria), Alice Cimmino (Ingegneria aerospaziale), Martina Daniele (Giurisprudenza) e Lorenzo Passanisi (Giurisprudenza), mentre nella 5ª B figurano Giulia Boellis, diplomata con 100 e lode e orientata verso Giurisprudenza, e Chiaramaria Tempio, che intende iscriversi a Medicina.

Nel Liceo linguistico, la 5ª A registra i risultati di Federica Barillà (Economia aziendale), Aurora Gancitano (Professioni sanitarie) ed Eliana Manzella (Medicina). Nella 5ª B hanno conseguito 100 e lode Andrea Faranda (Lingue e culture europee, euroamericane e orientali), Sofia Romano (Storia politica e Relazioni internazionali), Rebecca Saraceno (Scienze motorie) e Irene Zarbano (Giurisprudenza), mentre hanno ottenuto 100 Roberta Saraceno (Scienze infermieristiche) ed Elisabetta Spagnolo (Ingegneria edile).

Per il Liceo delle scienze umane, nella 5ª A hanno concluso il percorso con 100 Aurora Bedetti, che intende frequentare un’Accademia di cinema per recitazione, e Ginevra Russo, orientata al concorso per la Guardia di Finanza. Nella 5ª B il massimo dei voti è stato conseguito da Monia Frisoli, che ha scelto l’Accademia di Belle Arti con specializzazione in animazione 2D e 3D.

Alla conclusione degli esami, la dirigente scolastica Fabrizia Ferrante ha rivolto un messaggio a tutti gli studenti diplomati, sottolineando come il traguardo raggiunto rappresenti “la testimonianza tangibile del vostro impegno costante, della vostra passione e della determinazione con cui avete affrontato la scuola“, evidenziando inoltre che “ognuno di voi ha superato le proprie sfide personali, dimostrando una maturità e una crescita che vanno ben oltre il valore di un voto“.

La dirigente ha quindi espresso un ringraziamento ai docenti, “che con professionalità e dedizione vi hanno guidato in questa crescita culturale e umana“, e alle famiglie per il sostegno assicurato durante il percorso scolastico, concludendo l’augurio rivolto ai neo diplomati affinché continuino a coltivare “il sapere e i vostri sogni con la stessa curiosità e lo stesso entusiasmo di sempre“.