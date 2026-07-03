Primo piano Augusta, quattordici centisti al “Ruiz” alla maturità 2026: cinque con lode di

AUGUSTA – Si chiude l’anno scolastico 2025-2026 per il 2° Istituto di istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, uno dei due istituti superiori cittadini. Gli esami di Stato hanno infatti premiato ben quattordici studenti con il massimo dei voti, 100 su 100, mentre cinque di loro hanno ottenuto anche la lode, formatisi rispettivamente sia nel polo liceale che in quello tecnico.

Un risultato che rappresenta il punto di arrivo di un percorso costruito su impegno, costanza e preparazione, ma anche il punto di partenza verso nuove esperienze universitarie e professionali che spaziano dall’ingegneria alla medicina, dall’economia all’informatica, fino all’ingresso diretto nel mondo del lavoro.

Nel Liceo scientifico delle Scienze applicate, il percorso tradizionale registra numerose eccellenze. Della classe 5ªAL fanno parte i centisti Davide Baudo, che proseguirà gli studi alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa in Ingegneria informatica, e Sofia Castagna, orientata verso Ingegneria gestionale. Dalla 5ªBL arrivano Cristian Amara, futuro studente di International Business alla John Cabot University di Roma, Sara Conti, che intraprenderà il percorso universitario in Neuropsicomotricità a Messina, e Lorenzo Paci, diretto all’Università Bocconi di Milano per Economia aziendale e Management. Completa il quadro della 5ªCL Francesco Blandino, che ha scelto Economia aziendale, insieme a Martina Bassetto, diplomata con 100 e lode e pronta a proseguire gli studi in Chimica sostenibile.

Ottimi risultati anche per il Liceo scientifico quadriennale delle Scienze applicate, dove la classe 4ªQL ha espresso tre eccellenze tutte orientate all’area sanitaria. Amanda Briganti ha conseguito 100 centesimi e si iscriverà a Medicina, mentre Lorenzo Luciani, diplomato con 100 e lode, ha scelto Logopedia. Conclude il gruppo Aurora Sole, anch’essa insignita di 100 e lode e intenzionata a frequentare la facoltà di Medicina.

Dal comparto dell’Istituto tecnico settore Tecnologico emergono quattro centisti. Nella sede centrale Christian D’Amico, della 5ªAI Telecomunicazioni, ha ottenuto 100 e lode e proseguirà con Ingegneria industriale, mentre Edoardo Di Mare, della 5ªAM Meccanica, ha conquistato anch’egli 100 e lode scegliendo Ingegneria meccanica. Lorenzo Pinto, della 5ªBI Informatica, ha conseguito 100 centesimi e continuerà il proprio percorso nella facoltà di Informatica.

A rappresentare la sede distaccata di Priolo Gargallo è invece Samuele Fazzino, della 5ªEP Elettronica ed Elettrotecnica, diplomato con 100 centesimi e già orientato verso l’inserimento nel mondo del lavoro presso un’azienda operante nel settore degli impianti tecnologici.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, che ha rivolto ai neo diplomati un messaggio di incoraggiamento: “Il risultato che avete raggiunto rappresenta la prova concreta di ciò che si può ottenere quando l’impegno incontra la passione. Avete dimostrato maturità, costanza e capacità di affrontare le sfide con serietà e curiosità. Portate con voi questo traguardo come una base solida su cui costruire il vostro futuro: continuate a crescere, a cercare, a scegliere con consapevolezza“.