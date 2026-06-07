Primo piano Augusta, ripetuti sorvoli di elicotteri militari in formazione sopra la città: ecco la spiegazione di

AUGUSTA – Otto o nove elicotteri militari in formazione, a quota relativamente bassa, hanno attirato l’attenzione di numerosi cittadini negli ultimi due giorni, alimentando curiosità e domande sui social network. Nessuna emergenza né attività operativa straordinaria: si è trattato infatti di esercitazioni della Marina militare in preparazione della Giornata della Marina 2026, in programma il prossimo 10 giugno a Palermo.

Secondo quanto appreso da fonti ufficiali, i velivoli avvistati sopra Augusta sono elicotteri SH-90 decollati da Maristaeli Catania, la Stazione elicotteri della Marina militare di Catania, impegnati in un volo in formazione destinato a essere replicato proprio durante le celebrazioni nazionali.

Nonostante i sorvoli siano stati programmati in orari che non coincidessero con le ore della siesta, la presenza contemporanea di un numero così elevato di elicotteri in formazione serrata ha inevitabilmente attirato l’attenzione della cittadinanza, generando numerose richieste di chiarimento sui gruppi social cittadini nonché alla nostra Redazione.

Come detto, l’attività rientra nel programma di preparazione della Giornata della Marina, ricorrenza che ogni anno celebra la Forza armata nel ricordo dell’impresa di Premuda del 10 giugno 1918. La cerimonia principale quest’anno si svolgerà al Molo Vittorio Veneto del porto di Palermo, alla presenza di autorità civili, politiche e militari.

Nell’ambito delle celebrazioni è quindi previsto anche il sorvolo degli elicotteri SH-90, generalmente impiegati in missioni di sorveglianza marittima, ricerca e soccorso, supporto alle operazioni navali e attività antisommergibile, ma che in questi giorni stanno effettuando le esercitazioni preliminari in vista della Giornata della Marina.