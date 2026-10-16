Eventi Augusta, al via il 2° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta”. Sabato la premiazione di

AUGUSTA – Prende il via oggi, venerdì 16 ottobre, il 2° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta”, concorso di pittura estemporanea organizzato dal “Nuovo Gruppo Meg“, con il sostegno del Comune di Augusta, inserito nel cartellone comunale del primo “Autunno d’arte ad Augusta”. Il tema scelto per questa seconda edizione è “Augusta non solo Isola”, con l’obiettivo di valorizzare attraverso l’arte pittorica non soltanto il centro storico, ma anche altri scorci e paesaggi dell’intero territorio comunale.

La manifestazione torna dopo il debutto dello scorso anno, promossa dal sodalizio artistico locale ricostituito nel 2024 e presieduto da Pippo Corbino. È stata chiamata a fornire supporto organizzativo l’associazione “Icob“.

Sono ventuno gli artisti in gara, provenienti dalle province di Siracusa e Catania, con un incremento di augustani rispetto alla scorsa edizione, che saranno chiamati a interpretare liberamente il tema attraverso le proprie opere, realizzate sul posto con qualsiasi tecnica pittorica. A tutti gli artisti partecipanti sarà inoltre assicurato un buono pasto a cura dell’organizzazione.

Le operazioni di timbratura delle tele e dei supporti, si sono svolte nell’androne del Palazzo di città, insistente su piazza Duomo (vedi foto di copertina), questo venerdì mattina dalle ore 8,30 alle 12,30 e proseguiranno domani, sabato 17 ottobre, dalle ore 8 alle 12,30. Le opere dovranno essere consegnate rispettivamente entro le ore 19 di venerdì ed entro le ore 16 di sabato.

Una giuria, la cui composizione sarà resa nota il giorno della premiazione, valuterà i lavori sulla base dell’aderenza al tema, della padronanza tecnica, della chiarezza comunicativa e della creatività personale. Per la sezione “Estemporanea” sono previsti tre premi acquisto in denaro, rispettivamente di 1.000, 700 e 500 euro, destinati ai primi tre classificati.

Confermata anche una sezione riservata agli studenti del quinto anno degli istituti artistici, denominata “Contemporanea”, che prevede la presentazione di un’opera a tema libero e l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 1.000 euro. Secondo il regolamento, il vincitore dovrà documentare la successiva iscrizione a un’accademia o a un percorso universitario affine per beneficiare del riconoscimento economico.

Le opere saranno esposte sabato 17 ottobre nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del Palazzo di città, dove alle ore 18,30 si terrà la cerimonia conclusiva di premiazione. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato, mentre le opere vincitrici dell’estemporanea rimarranno di proprietà del “Nuovo Gruppo Meg”, secondo la formula dei premi acquisto prevista dal regolamento.

L’appuntamento, giunto alla seconda edizione, rinnova così la proposta di raccontare Augusta e il suo territorio attraverso lo sguardo degli artisti, facendo delle strade, dei monumenti, del mare, luoghi di espressione e valorizzazione culturale.