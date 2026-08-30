Primo piano Augusta, vasto incendio alla Gisira: il fumo avvolge le abitazioni di

AUGUSTA – Un vasto incendio è in corso nel pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto, in località Gisira, nei pressi del villaggio residenziale.

Le fiamme che avanzano tra le sterpaglie e soprattutto il denso fumo hanno interessato l’area, rendendo in alcuni punti l’aria difficilmente respirabile, nelle ore in cui la stazione locale del Sias rileva temperature fino a 43,2 gradi. Alcuni occupanti delle abitazioni della zona hanno quindi deciso, a scopo precauzionale, di allontanarsi temporaneamente dalle proprie case.

Sul posto sono impegnate diverse squadre nelle operazioni di spegnimento e sta intervenendo anche un elicottero dei vigili del fuoco.

Poco dopo le ore 16 il Comune di Augusta ha diffuso attraverso il proprio canale Telegram una comunicazione rivolta ai residenti: “In merito al vasto incendio in essere in zona Gisira, si invitano i residenti alla massima prudenza e ad attenersi alle comunicazioni delle squadre in campo“.

La situazione resta in evoluzione.