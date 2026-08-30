Primo piano Marzamemi Cinefest, l’attrice augustana Barbara Tabita scelta come madrina della settima edizione di

AUGUSTA – Sarà l’attrice augustana Barbara Tabita la madrina della settima edizione del Marzamemi Cinefest, il “Festival internazionale dell’identità del Mediterraneo” in programma nel borgo marinaro del comune di Pachino dal 6 al 10 settembre. La sua partecipazione è stata annunciata dagli organizzatori insieme ai primi nomi degli ospiti della manifestazione cinematografica.

Un riconoscimento che porta ancora una volta sotto i riflettori un volto dello spettacolo originario di Augusta, protagonista nel corso degli anni di una lunga carriera tra cinema, televisione e teatro.

Barbara Tabita ha infatti preso parte a numerose produzioni cinematografiche italiane, lavorando, tra gli altri, in film diretti o interpretati da protagonisti della commedia nazionale come Vincenzo Salemme, Leonardo Pieraccioni, Ficarra e Picone, Neri Parenti e Pif.

Tra i titoli degli ultimi anni figura nel cast di So tutto di te, commedia diretta da Roberto Lipari e David Serge, uscita nel 2023: proprio Lipari è tra gli ospiti annunciati della settima edizione del Marzamemi Cinefest, dove ritroverà quindi la collega augustana. Successivamente Tabita ha preso parte alla seconda stagione di The Bad Guy, una conferma per lei, acclamata serie di Prime Video con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, distribuita nel dicembre 2024 dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Ancora più recente la partecipazione a Sicilia Express, la miniserie comedy in cinque episodi scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone, distribuita su Netflix dallo scorso dicembre: un rapporto artistico, quello con il duo comico palermitano, già consolidato nel percorso cinematografico dell’attrice augustana.

Adesso per Barbara Tabita arriva il ruolo di madrina del Marzamemi Cinefest 2026, giunto alla sua settima edizione e organizzato con un programma che affiancherà cinema, incontri, letteratura, fotografia, musica e iniziative dedicate al territorio e al Mediterraneo.

Tra gli altri protagonisti annunciati dall’organizzazione, oltre al summenzionato Roberto Lipari, figurano Aurora “Rori” Quattrocchi, Premio David di Donatello 2026 quale migliore attrice protagonista, Giovanni Esposito, Marco Bonini, Elda Alvigini, Silvana Fallisi, Sebastiano Somma e Annandrea Vitrano. Per gli appuntamenti extra cinematografici sono inoltre attesi, tra gli altri, l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, il make-up artist Diego Dalla Palma e l’anchorman Michele Cucuzza.

Uno dei temi centrali dell’edizione sarà il mare, con un omaggio alla figura del siracusano Enzo Maiorca nel decennale della scomparsa. Il recordman mondiale di immersione in apnea e ambientalista sarà ricordato, secondo quanto anticipato dal festival, dal produttore e regista Gianfranco Bernabei, che con Maiorca realizzò documentari per la Rai, e dalla figlia Patrizia Maiorca, presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio. Prevista anche una mostra di fotografie subacquee di Emanuele Vitale.

La manifestazione sarà presentata ufficialmente venerdì 4 settembre nel corso di una conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune di Pachino, mentre per sabato 5 settembre è annunciata una serata pre-festival al Teatro “Tina Di Lorenzo” di Noto. Quindi l’inaugurazione del Cinefest è prevista domenica 6 settembre in piazza Regina Margherita a Marzamemi, con la conduzione della direttrice artistica Denise Spicuglia. Nel programma anche un concorso dedicato ai cortometraggi nazionali e internazionali, oltre a workshop, performance artistiche e appuntamenti musicali all’alba e al tramonto.