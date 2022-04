News Augusta, Venerdì santo, il Cristo morto esce tra la folla nella processione del mattino di

AUGUSTA – Alle 5 in punto, stamani, è uscito dalla chiesa di San Giuseppe, in via Garibaldi, il simulacro del Cristo morto, per la storica processione del mattino.

È così iniziata, dinanzi a una composta moltitudine di persone, la prima grande processione religiosa ad Augusta dopo i due anni di stop per la pandemia di Covid-19.

Ecco qui di seguito le nostre dirette streaming.