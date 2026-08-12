Primo piano Contrada Marcellino, piantagione di marijuana scoperta dall’elicottero dei Carabinieri: due arresti di

AUGUSTA – I carabinieri di Augusta hanno sequestrato oltre cento piante di marijuana in contrada Marcellino, area a ridosso della zona industriale e al confine tra i territori di Augusta e Melilli. Due uomini di Sortino, di 44 e 38 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per coltivazione di sostanza stupefacente.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Augusta e dallo squadrone carabinieri eliportato “Cacciatori di Sicilia”, con la collaborazione del 12° nucleo elicotteri carabinieri di Catania-Fontanarossa.

Secondo quanto comunicato dai militari dell’Arma, la piantagione di cannabis indica è stata individuata nel corso di una perlustrazione effettuata in elicottero. I successivi accertamenti hanno condotto i carabinieri in un terreno situato in contrada Marcellino, precisamente nel territorio comunale di Melilli, dove sarebbero stati sorpresi i due uomini mentre erano intenti a raccogliere le infiorescenze delle piante.

I due, rispettivamente di 44 e 38 anni, sono indicati dai Carabinieri come già gravati da precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di coltivazione di sostanza stupefacente.

Nel corso dell’intervento sono state rinvenute e sottoposte a sequestro complessivamente 108 piante di marijuana, insieme al complesso impianto di irrigazione presente nel terreno e utilizzato per la coltivazione.