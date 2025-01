Primo piano Depuratore di Augusta, a che punto siamo? Commissario unico e tecnici sabato 25 in conferenza Rotary di

AUGUSTA – “Depurazione delle acque reflue e prospettive di sviluppo per la città” è il titolo della conferenza organizzata dallo storico Rotary club Augusta, con il patrocinio del Comune, che si terrà nel salone di rappresentanza del palazzo di città (nella foto di copertina) sabato 25 gennaio alle ore 10, nuova data dopo il rinvio per i danni in città causati dal ciclone Gabri.

Relatore il commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue, Fabio Fatuzzo, affiancato dal rup Carmelo Bramato (capo del settore Tecnico del Comune, nominato a supporto della struttura commissariale grazie a una recente convenzione di avvalimento) e dalla rappresentante del raggruppamento di professionisti che hanno redatto il progetto esecutivo, Conny Di Giuseppe.

Nominato nell’agosto 2023 dal governo Meloni, il commissario Fatuzzo, che un mese fa ha lasciato la guida della Sidra di Catania (partecipata del Comune etneo che gestisce il servizio idrico) dopo un quinquennio, avrà occasione di relazionare per la prima volta in città.

Sono particolarmente attesi dalla cittadinanza aggiornamenti sull’iter per la realizzazione degli “interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo” di Augusta, per i quali lo scorso settembre era iniziata la fase della verifica preventiva della progettazione per ottenere la validazione propedeutica alla gara d’appalto europea.

La conferenza sarà aperta dagli indirizzi di saluto del presidente del Rotary club Augusta, Francesco Messina, del governatore Rotary del distretto di Sicilia e Malta, Giuseppe Pitari, del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. Coordinerà i lavori Pietro Forestiere, past presidente del Rotary club Augusta.