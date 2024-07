Primo piano Depuratore di Augusta, convenzione di avvalimento del Rup tra commissario unico e Comune di

AUGUSTA – Sul modello già adottato dal commissario straordinario unico, Fabio Fatuzzo, in altri comuni siciliani che attendono interventi risolutivi per la depurazione delle acque reflue urbane, verrà stipulata con il Comune di Augusta una convenzione per disciplinare il rapporto giuridico di avvalimento della figura del Rup, che sarà un dipendente dell’ente locale.

Con delibera di giunta approvata stamani, è stato dato mandato al sindaco Giuseppe Di Mare di sottoscrivere la convenzione riguardante la disciplina quadro, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, per l’affidamento all’ingegnere Carmelo Bramato, capo del settore Tecnico del Comune, dell’incarico di Responsabile unico del procedimento (Rup).

Dovrà assicurare il “necessario sostegno all’espletamento dell’attività commissariale funzionalmente alla corretta attuazione degli interventi” e segnatamente il “completamento delle attività di progettazione, di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, attività espropriative e attività di carattere tecnico-amministrativo“.

Per la “realizzazione delle attività necessarie e concordate“, il commissario straordinario “riconoscerà le spese dirette che il Comune di Augusta sosterrà per li relativo svolgimento“.

È previsto nel Dpcm di nomina dell’attuale commissario straordinario unico per la depurazione, adottato nell’agosto del 2023 dal governo Meloni, che si possa avvalere attraverso apposite convenzioni di: società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, in particolare delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nelle aree di intervento, nonché del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oneri che sono comunque posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Giuseppe Di Mare. “A conclusione delle attività di verifica e validazione del progetto, l’atto votato oggi riveste un’importanza cruciale – fa sapere attraverso una nota stampa – ed è il segno del lavoro incessante e della infaticabile relazione intrattenuta con il commissario straordinario unico per la depurazione, professor Fabio Fatuzzo, e con i suoi uffici perché si accelerino al massimo tutti i procedimenti e gli adempimenti tecnici ed amministrativi“.

“Accolta, in particolare, la richiesta del Comune di Augusta – asserisce – di avere un ruolo centrale in tutte le fasi di attuazione dell’intervento e, quindi, la proposta di nominare l’ing. Bramato, capo settore del Comune di Augusta, compiendosi, con soddisfazione, il coinvolgimento che è stato sempre reclamato e, oggi, pure riconosciuto formalmente. Siamo, quindi, ad un altro passaggio fondamentale dell’iter al termine del quale consegneremo alla città il simbolo stesso della sua rinascita“.

“Ringrazio il commissario Fabio Fatuzzo – dichiara il sindaco Di Mare – per l’attenzione e l’ascolto che ha riservato ad una intera città e che quotidianamente ho rappresentato. Aver ottenuto il ruolo centrale del Rup è un successo importante della amministrazione ed una dimostrazione del nostro costante impegno per chiudere una pagina ultradecennale che la Città merita di chiudere al più presto“.

(Nella foto di repertorio in copertina: uno degli scarichi di reflui urbani nel golfo Xifonio)