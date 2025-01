Primo piano Augusta, plesso del “Corbino” sarà intitolato a don Paolo Liggeri nel giorno della memoria di

AUGUSTA – Sarà intitolato a don Paolo Liggeri il plesso finora denominato “Monte 1” appartenente al 2° Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino“, nel Giorno della memoria in cui anche l’Italia commemora le vittime dell’Olocausto e in particolare coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei e tutti i deportati.

Il sacerdote, augustano di nascita (nel 1911) e milanese di adozione (vi morì nel 1966), nel settembre 1943 in una Milano devastata dai bombardamenti, fondò l’istituto “La casa” per ospitare quanti avevano perduto la propria abitazione, tra i quali anche ebrei perseguitati dai nazisti e, per questa ragione nel marzo 1944, fu arrestato per essere destinato ai campi di sterminio tedeschi. Conclusa la guerra, nel 1948, proprio da “La casa”, ebbe origine il primo consultorio familiare sorto in Italia.

La memoria di don Liggeri, a cui ad Augusta è già intitolato l’auditorium comunale al primo piano di palazzo San Biagio, sarà quindi legata anche al plesso che ospita classi di scuola primaria, alle spalle del plesso “Laface” del medesimo istituto.

La cerimonia in collaborazione con il Comune si terrà nel plesso scolastico (ingresso su viale Epicarmo Corbino 50) la mattina di lunedì 27 gennaio (ore 10,30), alla presenza della dirigente scolastica Maria Giovanna Sergi e del sindaco Giuseppe Di Mare insieme ad altre autorità civili.

Seguirà, nel pomeriggio a palazzo di città (ore 18,15), una conferenza dal titolo “Don Paolo Liggeri: testimone della Shoah”, con relatori la dirigente scolastica del “Corbino”, Pina Romeo Spina e Paolo Giansiracusa, dopo i saluti istituzionali del sindaco e degli assessori Biagio Tribulato (scuola) e Pino Carrabino (cultura).