Primo piano Augusta, partecipato incontro Nuova Acropoli su eroi e battaglie interiori di

AUGUSTA – Partecipato incontro culturale di Nuova Acropoli filiale di Augusta nel salone di rappresentanza del palazzo di città, lo scorso sabato pomeriggio. È stato affrontato il tema “Battaglia interiore. L’eroe è dentro di te”.

Relatrice della serata la socia Cristina Tringali, che ha coinvolto e ispirato i presenti in sala, offrendo numerosi spunti di riflessione.

“Chi non ha mai sentito parlare di eroi? Chi non ha mai sognato di essere uno di loro? Dal mito dell’eroico Leonida, che con i suoi trecento coraggiosi guerrieri sfidò il potente esercito persiano, al valoroso esempio di eroi contemporanei come Falcone e Borsellino, vissuti per gli ideali in cui hanno sempre creduto“. Queste le premesse da cui la relatrice si è mossa per illustrare la tematica e coinvolgere il pubblico.

E poi il concetto di “battaglia interiore, le sfide personali che ogni giorno ciascuno di noi è chiamato a superare“, sviscerato anche attraverso il racconto di un aneddoto, dal sapore tutto orientale, che ha fatto riflettere il pubblico sull’impatto che alcuni inaspettati eventi hanno sulle vite di tutti.

Non è mancata infine l’emozione per l’intervento di una signora tra il pubblico, che ha voluto testimoniare la personale battaglia interiore e la forza d’animo con cui la affronta quotidianamente, un esempio di vitalità e di “eroismo” accolto con gioia dai presenti.