Primo piano Augusta d’estate, al via le serate evento con Zero Assoluto e Michele Zarrillo di

AUGUSTA – Sono imminenti due eventi clou del cartellone comunale “Augusta d’estate” e la temperatura, non solo atmosferica, torna a salire in piazza Castello, ai giardini pubblici, dopo il successo riscosso dalla social dance di Joey e Rina lo scorso 22 luglio.

In questo lunedì 29 luglio (ore 21,30) salirà sul palco il duo romano degli Zero Assoluto. Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, a un quarto di secolo dal primo singolo, proporranno i loro successi estratti dai sei album pubblicati (l’ultimo del 2016) e probabilmente qualcuno tra i singoli prodotti più di recente. Nella scaletta non potranno mancare i cavalli di battaglia, la hit Semplicemente, brano doppio disco di platino nel 2005, e Svegliarsi la mattina, finalista al Festival di Sanremo del 2006 nonché singolo più venduto di quell’anno in Italia.

Segue a stretto giro, martedì 30 luglio (ore 21,30), il concerto di un altro artista romano, Michele Zarrillo, nell’ambito del nuovo tour “Cinque giorni da 30 anni”, per deliziare il palato musicale delle diverse generazioni che è riuscito a raggiungere dalla sua vittoria al Festival di Castrocaro, anno 1979, ad oggi. Con La notte dei pensieri vinse la categoria “Nuove proposte” del Festival di Sanremo del 1987, palco che ha calcato da concorrente ben tredici volte, con brani entrati nella storia della musica italiana tra i quali Una rosa blu o L’elefante e la farfalla. Il cantautore classe ’57, che nei suoi concerti è solito suonare piano e chitarra, ha venduto in carriera oltre 2 milioni di dischi.

Scattano le ordinanze di Polizia municipale per la viabilità provvisoria, in entrambe le giornate, con: l’interdizione al traffico solo eventuale (nel caso si ritenga necessario) del viadotto Federico II in direzione nord-sud verso l’Isola dalle ore 18,30 alle 2; l’interdizione alla circolazione veicolare e alla sosta con rimozione forzata delle strade interne ai giardini pubblici, nella fascia oraria 7-24; l’interdizione alla circolazione veicolare e alla sosta con rimozione forzata di via Colombo tra via Epicarmo e via XIV Ottobre, nella fascia oraria 16-24; l’interdizione alla circolazione veicolare e alla sosta di via Megara tra via Garibaldi e via Colombo, nella fascia oraria 16-24.

In via Colombo, nel tratto compreso tra le vie Epicarmo e Megara, sono istituiti sei stalli per “disabili generici”.

Per gli automobilisti residenti nell’Isola, è previsto il percorso alternativo di corso Sicilia, lungomare Rossini, via Lavaggi, ponte al Rivellino (Porta spagnola), via Saraceno e viale Veneto.