Primo piano Formula junior trophy Sicilia, bis di Centamore all’autodromo di Racalmuto di

AUGUSTA – Autodromo di Racalmuto (Agrigento), la scorsa domenica, sede anche della seconda tappa del campionato regionale “Formula junior trophy Sicilia” riservato alle monoposto formula junior. E il pilota augustano Camillo Centamore ha subito bissato il successo di inizio stagione.

Lo ha fatto, a bordo della sua rinnovata Corsini, con un en plein: pole position nelle qualifiche, per pochi millesimi di secondo, vittoria sia in gara 1 e che in gara 2. In quest’ultima, che prevede la griglia di partenza a classifica invertita, avvio fulminante di Centamore che è riuscito nell’impresa di recuperare le sei posizioni già alla prima curva e di firmare il giro veloce.

Da evidenziare, il secondo posto in gara 1 per l’altra monoposto del team “Tu.Ri 49 Motorsport” dedicato a Salvatore Centamore, compianto papà del pilota quarantenne.

“Fin dalle prove libere ho avuto sensazioni positive, anche se siamo tutti molto vicini con i tempi – ci ha riferito Camillo Centamore – Una bella vittoria, per la quale voglio ringraziare il ‘solito’ Gianfranco Fiasco e la mia famiglia“.