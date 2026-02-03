Sport Karate, Rembukan Villasmundo torna da Taranto con tre ori, argento e bronzo di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Ottimi risultati per la Rembukan di Villasmundo del maestro augustano Marcello Di Mare, alla prima tappa del Trofeo “Due Mari”, manifestazione di karate svoltasi nello scorso fine settimana a Taranto presso il Palafiom, e organizzata dal Csen Taranto in collaborazione con il Comitato regionale Fijlkam Puglia settore karate. La kermesse sportiva ha visto la partecipazione di circa cinquanta società provenienti da tutta la Puglia, dalla Basilicata e dalla Sicilia, con centinaia di atleti impegnati su otto tatami.

La società villasmundese si è presentata all’evento con sette giovani atleti della propria “primavera”, cinque dei quali alla prima esperienza agonistica nella categoria esordienti. Nonostante l’emozione del debutto, i ragazzi hanno saputo mettersi subito in evidenza, dimostrando carattere, preparazione tecnica e grande spirito di squadra.

Di assoluto rilievo i risultati ottenuti: Jacopo Pugliares ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria esordienti 38 kg, così come Davide Di Bartolo, oro negli esordienti 43 kg. Gradino più alto del podio anche per Renzo Brancato, oro nella categoria under 12 fino a 47 kg. Medaglia d’argento per Gabriele Princiotto negli esordienti 48 kg, mentre Elena Aita ha ottenuto un prezioso bronzo negli esordienti 52 kg cinture arancio-verdi. Buona prova anche per Michele Mazzotta e Mattia Vasile, entrambi classificatisi al settimo posto nelle rispettive categorie.

Soddisfazione nelle parole di Marcello Di Mare, che ha seguito la squadra a bordo tatami: ”Sono molto orgoglioso dell’ottimo rendimento di gara di questa giovane primavera – ha commentato il maestro augustano – Per molti era la prima esperienza agonistica e hanno saputo affrontarla con determinazione e maturità. Al di là delle medaglie, ciò che più mi rende soddisfatto è lo spirito di squadra che si è creato tra i ragazzi che si sono sostenuti a vicenda, dimostrando di essere un gruppo unito e in crescita”.