Sport Boxe, l’augustano D’Amico vince incontro regionale a Modica di

AUGUSTA – Si sono disputati a Modica, nel Ragusano, lo scorso sabato, i campionati regionali e interregionali di boxe, a cui ha preso parte anche un atleta del team augustano allenato dal maestro Francesco Sosta.

È salito sul ring Alessandro D’Amico, classe ’97, un paio di settimane dopo aver conquistato il titolo Senior alla Coppa Italia di kickboxing del circuito Csain disputata a Messina. L’atleta augustano stavolta si è misurato nella categoria élite 71 kg di boxe, in un incontro di tre riprese da 3 minuti l’una.

La prima ripresa è servita per lo studio dell’avversario, che nella seconda D’Amico ha iniziato a mettere in difficoltà. Nella terza ripresa, l’augustano ha sancito un netto vantaggio e ha quindi imposto all’avversario il conteggio per ko tecnico. Si è aggiudicato il combattimento per verdetto unanime.

“Una bella vittoria per il nostro atleta – commenta il maestro Sosta (nella foto di copertina insieme a D’Amico) – che si distingue non solo nella disciplina della kickboxing, trovando spazio e soddisfazioni anche nella boxe“.