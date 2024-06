Primo piano L’augustano Giuseppe Pitari neo governatore del Rotary distretto Sicilia-Malta di

AUGUSTA – L’imprenditore augustano Giuseppe Pitari è il nuovo governatore del distretto 2110 di Sicilia e Malta del Rotary International per l’anno sociale 2024-2025. Il tradizionale “passaggio del collare” si è consumato la scorsa domenica mattina, in un noto centro congressi vicino Palermo, nell’ambito del 46° congresso distrettuale con ben cento club di servizio.

Pitari, 61enne, succede nel prestigioso incarico al medico chirurgo e rianimatore Goffredo Vaccaro, di Mazara del Vallo, e si insedierà formalmente il prossimo primo luglio.

Fisico per formazione accademica, Pitari è stato per circa trent’anni dipendente di aziende dei gruppi Eni ed Erg, ricoprendo incarichi manageriali di crescente responsabilità.

Poi, nel 2014, la scommessa dell’imprenditoria, fondando insieme ai due fratelli la “Vera Salus Ricerca srl”, azienda oggi d’eccellenza operante nel settore della ricerca biomedica applicata alla farmaceutica, alla nutraceutica e all’agroalimentare, di cui è attualmente l’amministratore unico.

Giuseppe Pitari è cresciuto nella comunità umana dello storico Rotary club Augusta, di cui è socio, ricoprendo l’incarico di presidente sia del Rotaract (giovanile) nel 1990-1991 che del Rotary per due volte nel 2004-2005, anno in cui si realizzò il campo sportivo “Paul Harris” al Monte, e nel 2016-2017, in cui si tenne il corso di caseificazione per detenuti al carcere di Brucoli.

Nel percorso rotariano ha coinvolto l’intera famiglia (nella foto di copertina, in occasione della cerimonia palermitana), segnatamente la moglie Ivana Sarcià, docente di scuola primaria nonché tutor coordinatrice di un corso di laurea magistrale, già presidente dell’Inner Wheel club Augusta, e le figlie Lavinia e Maria Virginia, la quale è stata rappresentante distrettuale degli Interact club di Sicilia e Malta (12-18 anni) nell’anno sociale 2018-2019.

“Il motto che ci accompagnerà per tutto l’anno di servizio rotariano è “La magia del Rotary“ e la magia del Rotary consiste nella cooperazione – ha detto il neo governatore distrettuale Giuseppe Pitari – Insieme possiamo realizzare cose straordinarie e apparentemente impossibili nelle nostre comunità, aiutando chi ha bisogno, promuovendo equità e inclusione e contribuendo a costruire la pace nel mondo, senza dimenticare mai che la pace inizia innanzitutto in ognuno di noi e nelle relazioni con chi ci sta vicino. Ci impegneremo anche per rendere più sostenibile il nostro pianeta e per promuovere le eccellenze e l’innovazione nei nostri territori. Se sapremo realizzare ciò saremo stati “irresistibili”, così come ci richiede la nuova presidente del Rotary International, Stephanie Urchick, ovvero testimoni credibili e attrattivi per le nostre comunità“.