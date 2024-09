Primo piano Augusta, la scritta umana “Pace” in piazza Unità d’Italia di

AUGUSTA – “Pace” è la scritta umana composta stamani in piazza Unità d’Italia, anche nota come “piazza nuova” alla Borgata, per celebrare la Giornata internazionale della pace istituita per il 21 settembre dall’Assemblea generale dell’Onu.

A formarla sono stati soci appartenenti a diverse generazioni dello storico Rotary club Augusta, insieme ai giovani dei club Rotaract e Interact, e in particolare ai giovanissimi dei gruppi scout Agesci “Augusta 3” e “Augusta 4” e della Gifra (Gioventù francescana) di Augusta.

Una testimonianza gioiosa e di pochi minuti, nello stile del flash mob, sventolando le tradizionali bandierine con sette bande orizzontali colorate, il tutto a favore delle riprese aeree di un drone.

“Il Rotary International, recependo la risoluzione delle Nazioni Unite – ha detto Francesco Messina, presidente del Rotary club Augusta, ringraziando gli altri sodalizi protagonisti – oltre a promuovere la cosiddetta “pace negativa”, cioè quella caratterizzata dall’assenza di violenza, guerre e attentati terroristici, avendo la “pace” quale prima linea di intervento della sua azione di servizio in tutto il mondo, ne esalta ancora di più il valore universale promuovendo la cosiddetta “pace positiva”, ossia una pace duratura caratterizzata da rapporti di amicizia e comprensione tra i popoli e fondata su solide basi di giustizia, equità e non discriminazione“.

Come sottolineato stamani, il club service cittadino ha promosso la commemorazione della giornata internazionale anche in ragione della sua adesione alla rete rotariana globale dei “Peace builder clubs“, cioè “club costruttori di pace”, essendo nel distretto 2110 di Sicilia e Malta, guidato da Giuseppe Pitari (augustano e socio del club), il primo club ad aderirvi.