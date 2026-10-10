Primo piano Maltempo, allerta arancione già rientrata nel Siracusano: “verde” anche domenica di

AUGUSTA – Rientra già nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, l’allerta meteo arancione nel Siracusano, pertanto anche ad Augusta. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che dispone un doppio declassamento del livello di allerta, dall’arancione direttamente al verde, con fase di generica vigilanza, per la Sicilia sud-orientale e buona parte di quella centrale.

Il nuovo bollettino è valido dalle ore 16 di questo sabato fino all’intera giornata di domenica 11 ottobre. Una revisione significativa rispetto alle previsioni diffuse nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre, quando la Protezione civile aveva innalzato da gialla ad arancione l’allerta per la giornata di sabato, con conseguente passaggio dalla fase operativa di attenzione a quella di preallarme.

Ad Augusta, intanto, la prima parte della giornata di sabato è stata caratterizzata da copiose precipitazioni piovose, pur senza particolari disagi segnalati, in un contesto di maltempo che aveva motivato l’innalzamento del livello di allerta in tutta la regione.

Per domenica, comunque, resta l’allerta gialla nelle zone settentrionali, nord-occidentali e in parte di quelle orientali dell’Isola, mentre le aree centrali e sud-orientali, Siracusano compreso, rimangono in verde.