Primo piano Maltempo, allerta arancione in tutta la Sicilia per sabato: previsti temporali e forti raffiche di vento di

AUGUSTA – Sale il livello di allerta meteo anche ad Augusta, così come nel resto della Sicilia, per la giornata di sabato 10 ottobre. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico che prevede il passaggio dall’allerta gialla, con fase operativa di attenzione, in vigore oggi, venerdì 9 ottobre, all’allerta arancione, con fase operativa di preallarme, per l’intera giornata di domani.

Secondo le previsioni contenute nel bollettino della Protezione civile, per sabato 10 ottobre sono attese precipitazioni “da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino ad elevati sui settori occidentali, meridionali e zone interne“.

È previsto anche un peggioramento delle condizioni del vento, con correnti “tendenti a forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali” della regione. Per quanto riguarda le condizioni del mare, saranno “molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale settore ovest; tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale settore est e lo Ionio“.

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse segnala inoltre: “Persistono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di temporale, localmente anche di forte intensità, specie settori tirrenici e ionici“. La Protezione civile precisa che “i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica“.

Per sabato è prevista anche una sensibile diminuzione delle temperature massime.

I sindaci e le autorità locali di Protezione civile sono chiamati ad attuare le misure di prevenzione previste dai rispettivi piani comunali, con la possibilità di attivare fasi operative superiori a quelle indicate nell’avviso regionale in presenza di particolari condizioni di criticità.