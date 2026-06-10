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Multisala Città della notte, programmazione film dal 10 al 15 giugno

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Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 10 giugno a lunedì 15 giugno 2026

  • Mer 10 giugno

Disclosure Day (E. Blunt, C. Firth) (2h e 25m): ore 17:45 – 20:30
Masters of the Universe (N. Galitzine, J. Leto) (2h e 20m): ore 17:45 – 20:15
Scary Movie 6 (A. Faris, R. Hall, J. Abrahams) (1h e 36m): ore 17:30 – 19:15 – 21:15

  • Gio 11 – Ven 12 – Sab 13 – Dom 14

Disclosure Day (E. Blunt, C. Firth) (2h e 25m): ore 17:45 – 20:30
Tra amori e inganni (K. Beckinsale, X. Samuel) (1h e 45m): ore 17:30 – 19:30
Scary Movie 6 (A. Faris, R. Hall, J. Abrahams) (1h e 36m): ore 21:30

  • Chiusura: Lun 15 giugno

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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