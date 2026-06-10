Primo piano Augusta, un solarium comunale a Brucoli: progetto da 486mila euro in cerca di fondi Fesr di

AUGUSTA – Un solarium comunale “elioterapico accessibile ed eco-sostenibile” affacciato sul mare di Brucoli, nell’area della piccola spiaggia situata all’imboccatura del porto-canale. È l’obiettivo del progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale a ridosso delle elezioni amministrative e candidato al percorso di finanziamento del Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027, nell’ambito delle strategie territoriali del Sistema intercomunale di rango urbano (Siru) di cui Augusta è capofila insieme ad altri enti locali del Siracusano.

L’intervento, dal costo complessivo di 485mila 953 euro, è stato inserito tra le proposte progettuali che il Comune trasmette all’Ufficio condiviso della coalizione territoriale per il successivo inserimento nel Programma degli interventi previsto dall’Azione 4.6.2 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, dedicata alla promozione del turismo esperienziale e responsabile.

Secondo quanto riportato negli atti approvati dalla passata giunta, il progetto mira a realizzare una struttura per l’elioterapia e l’accesso al mare improntata a “migliorare la fruibilità del bene turistico, l’accessibilità al mare e la valorizzazione del territorio attraverso infrastrutture leggere, dotazioni inclusive, servizi di mobilità sostenibile e attività culturali ed educative“.

L’area interessata dall’intervento non è tuttavia libera da concessioni demaniali marittime. Nella stessa area insistono infatti una concessione di 61 metri quadrati di suolo destinata ad attività di ristorazione e una ulteriore concessione relativa a ormeggio, rimessaggio e noleggio di natanti che riguarda uno specchio acqueo di 2.617 metri quadrati.

L’iter amministrativo è ancora nelle fasi preliminari e guarderebbe ormai all’estate 2027. Lo stesso Comune ha infatti precisato negli atti che il progetto dovrà essere inserito nella prossima variazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, attualmente in corso di formazione, passaggio necessario per l’eventuale realizzazione dell’opera.

Negli ultimi giorni, post-elezioni, l’ente locale ha inoltre avviato gli approfondimenti tecnici propedeutici all’intervento. Con una determinazione dirigenziale, è stato infatti affidato a un geologo augustano l’incarico per la redazione della relazione geologica, impegnando una somma complessiva di 2.080 euro.

La proposta si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del litorale brucolano. Lo scorso aprile, il Comune aveva infatti presentato domanda di ammissione ai contributi regionali destinati alla “Valorizzazione e al potenziamento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate dei Comuni costieri siciliani”, prevedendo, tra gli interventi candidati, anche l’attrezzamento della spiaggetta di Brucoli con una richiesta di finanziamento di circa 21mila euro.

Resta tuttavia un elemento di criticità. Come noto, sia nel golfo Xifonio, che tocca l’Isola e la Borgata, sia nella baia di Brucoli permane il divieto di balneazione disposto a causa della mancata depurazione dei reflui urbani. Una situazione destinata a permanere almeno fino alla realizzazione del nuovo sistema fognario e depurativo cittadino, opera da oltre 50 milioni di euro gestita da una struttura commissariale nazionale, il cui iter è alla fase dell’aggiudicazione provvisoria.