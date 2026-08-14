Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 19 al 25 agosto di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 19 agosto a martedì 25 agosto 2026

Mer 19 – Gio 20 – Ven 21 – Sab 22 – Dom 23 – Mar 25 agosto

Oceania (USA) (D. W. Johnson, C. A. Laga) (1h e 55m): ore 17:15 – 19:30 – 21:35

Spider-Man: Brand New Day (USA) (T. Holland, Zendaya) (2h e 25m): ore 18:00 – 21:00

Odissea (USA) (C. Nolan, M. Damon, A. Hathaway, R. Pattinson) (2h e 52m): ore 17:30 – 20:45

Chiusura: Lun 24 agosto

Per informazioni e ticketing

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Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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