Primo piano Augusta, incidente mortale sul lavoro: operaio di 53 anni precipita da un’autocisterna di

AUGUSTA – Incidente mortale sul lavoro alla vigilia di Ferragosto nella zona industriale di Augusta. A perdere la vita è stato Giuseppe Biundo, operaio gelese di 53 anni, dipendente di una ditta che si occupa dello smaltimento di reflui.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 8 di venerdì 14 agosto. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il cinquantatreenne si trovava sul tetto di un’autocisterna sulla quale stava lavorando quando, per cause da accertare, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo.

L’impatto gli avrebbe provocato gravi lesioni alla testa e al collo. I primi soccorsi sono stati prestati dai colleghi di lavoro e successivamente dagli operatori del 118, ma per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti coordinati dalla Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla dinamica dell’incidente e sulle circostanze nelle quali si è verificato.

Il magistrato di turno ha disposto una prima ricognizione cadaverica e il successivo trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale di Lentini, dove sarà eseguita l’autopsia. Disposto anche il sequestro dell’autocisterna e dell’area interessata dall’incidente, nell’ambito degli accertamenti avviati sull’episodio.