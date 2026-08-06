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Multisala Città della notte, programmazione film dal 5 al 9 agosto

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Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 5 agosto a domenica 9 agosto 2026

  • Mer 5 – Gio 6 – Ven 7 – Sab 8 – Dom 9 agosto

Spider-Man: Brand New Day (USA) (T. Holland, Zendaya) (2h e 25m): ore 18:00 – 21:00
Odissea (USA) (C. Nolan, M. Damon, A. Hathaway, R. Pattinson) (2h e 52m): ore 17:30 – 20:45

  • Chiusura: Lun 10 agosto

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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