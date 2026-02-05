Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 5 all’11 febbraio di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 5 febbraio a mercoledì 11 febbraio 2026

Gio 5 – Ven 6 – Sab 7 – Mar 10 – Mer 11 febbraio

Agata Christian – Delitto sulle nevi (C. De Sica, Lillo) (1h e 45m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Anaconda (J. Black, T. Newton) (1h e 39m): ore 17:00 – 21:00

Le cose non dette (S. Accorsi, M. Leone, C. Santamaria) (1h e 54m): ore 17:00 – 19:10 – 21:20

2 cuori e 2 capanne (C. Pandolfi, E. Leo) (1h e 48m): ore 19:00

Domenica 8 febbraio

Agata Christian – Delitto sulle nevi (C. De Sica, Lillo) (1h e 45m): ore 16:00 – 18:00 – 22:10

Anaconda (J. Black, T. Newton) (1h e 39m): ore 22:30

Le cose non dette (S. Accorsi, M. Leone, C. Santamaria) (1h e 54m): ore 16:00 – 18:10 – 20:20

2 cuori e 2 capanne (C. Pandolfi, E. Leo) (1h e 48m): ore 20:00

Chiusura: Lun 9 febbraio

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

