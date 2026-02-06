Primo piano Milano-Cortina 2026, ballerina di Augusta alla cerimonia inaugurale con Sabrina Impacciatore di

AUGUSTA – C’è almeno un talento augustano nella grande macchina dello spettacolo che aprirà i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina. La ballerina Federica Amore farà parte del corpo di ballo che accompagnerà l’attrice romana Sabrina Impacciatore (tra l’altro protagonista di serie televisive statunitensi, nei cast di produzioni del calibro di The White Lotus nel 2022 e The Paper nel 2025) in una delle performance previste per la cerimonia inaugurale allo stadio San Siro di Milano. L’evento è in programma questo venerdì 6 febbraio, a partire dalle ore 19,50, in diretta su Rai 1.

Cresciuta ad Augusta e da anni trapiantata a Roma per inseguire professionalmente la danza, Federica Amore si esibirà insieme agli altri performer su coreografie firmate da Beatrice Alessi. I dettagli della performance restano riservati, come da protocollo dell’organizzazione, ma l’evento si annuncia di portata globale: secondo le stime ufficiali, la cerimonia inaugurale sarà seguita da oltre due miliardi di spettatori in tutto il mondo.

Stando alle anticipazioni diffuse dalla stampa nazionale, la cerimonia si articolerà in tre momenti chiave. In apertura è prevista la sfilata delle 92 delegazioni provenienti da ogni parte del globo, guidata dalla squadra italiana che sfilerà con quattro portabandiera: Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner. Seguirà quindi il rito della fiamma olimpica, di passaggio ad Augusta lo scorso 18 dicembre, per l’accensione dei due bracieri olimpici: uno all’Arco della Pace a Milano e l’altro in piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo.

La terza parte sarà dedicata allo spettacolo, con la partecipazione di grandi nomi della musica e del cinema, non solo italiani. Dal panorama internazionale sono attesi Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini, alla quale dovrebbe essere affidata l’esecuzione dell’Inno d’Italia, oltre al rapper Ghali. Sul fronte cinematografico, sono previsti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e, appunto, Sabrina Impacciatore; secondo indiscrezioni, potrebbe esserci anche una partecipazione della star hollywoodiana Tom Cruise.

(Nella foto di copertina: Federica Amore, oggi, all’arrivo allo stadio San Siro)