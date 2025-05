Primo piano Nave Vespucci, spettacolare passaggio ravvicinato ad Augusta di

AUGUSTA – L’Amerigo Vespucci in transito per le acque di Augusta, con spettacolare passaggio ravvicinato al Faro di capo Santa Croce. Il ‘saluto’ alla città marinara, sede del Comando Marisicilia, è stato apprezzato da numerosi cittadini in attesa lungo il litorale poco dopo le ore 15 di questo venerdì 2 maggio.

Una rotta tracciata nell’ambito del “Tour mediterraneo” in via di conclusione, tra le tappe nelle rade di Porto Empedocle (Agrigento) e Reggio Calabria, per il veliero più bello al mondo che solca i mari da quasi un secolo (varato nel 1931), nave scuola della Marina militare per l’addestramento degli allievi ufficiali dell’Accademia navale di Livorno.

La attende un’attività in navigazione al largo di Giardini Naxos (Messina) sabato 3 e di Catania domenica 4, con Salina e Linosa, navi cisterna costiere, insieme alle imbarcazioni a vela della sezione velica di Marisicilia che ospitano a bordo i frequentatori della Scuola comando navale.

L’Amerigo Vespucci è la nave più antica della Marina militare e il suo motto, “Non chi comincia ma quel che persevera”, attribuito a Leonardo da Vinci, enfatizza proprio la perseveranza. Grazie alle sue missioni diplomatiche nel mondo, è considerata un’ambasciata itinerante dell’Italia.

(Foto di copertina crediti: Sicilian Seaside Apartments per La Gazzetta Augustana.it)