Primo piano Augusta, aggressione a motociclisti della polizia locale in via Lavaggi scuote la città di

AUGUSTA – Scuote la città la violenta aggressione subita da due agenti della Polizia locale questo venerdì mattina, alla Borgata. Si registrano tanti messaggi di solidarietà espressa agli agenti sui social network.

All’esito di una dinamica ancora da ricostruire e in merito alla quale non vengono rilasciate dichiarazioni ufficiali dal Comando del Corpo, due motociclisti della Polizia locale sono stati aggrediti a calci e pugni, in via Lavaggi, da due operai francofontesi che erano al lavoro in un cantiere privato.

Spettatori dell’episodio automobilisti, necessariamente fermi in coda nella trafficata strada urbana, e i numerosi passanti, alcuni dei quali intervenuti per provare a sedare gli animi dei due facinorosi, scena ripresa da diversi smartphone (vedi fermo immagine di copertina).

Dopo alcuni minuti, gli agenti della Polizia locale sono riusciti a bloccare i rispettivi aggressori, immobilizzandoli con le manette e accompagnandoli nell’auto della pattuglia sopraggiunta. Sono intervenuti a supporto i carabinieri della stazione di Augusta.

Il grave episodio è al vaglio della Procura della Repubblica di Siracusa.

Nella tarda mattinata, nell’immediatezza dell’episodio, è intervenuto il sindaco Giuseppe Di Mare sulla propria pagina social: “Apprendo della vile aggressione subita da due nostri agenti della Polizia locale da parte di due soggetti non di Augusta. La mia totale solidarietà va ai due uomini che stavano facendo il proprio lavoro ed a tutto il corpo della Polizia locale. Saremo inflessibili e perseguiteremo (perseguiremo, ndr) in ogni modo e ogni persona che si è resa complice di questa indegna aggressione“.

È di pochi giorni fa la notizia di un’altra vicenda subita da due agenti della Polizia locale, nel centro storico, secondo la quale un automobilista melillese avrebbe inveito pesantemente dopo aver ricevuto una multa per sosta irregolare, finendo denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale.