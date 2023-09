Primo piano Ad Augusta la top influencer Ludovica Pagani di

AUGUSTA – È ad Augusta da qualche giorno Ludovica Pagani, influencer tra le più seguite in Italia, giornalista e conduttrice televisiva di programmi sportivi, per diversi anni tra gli inviati di “Quelli che il calcio” in onda su Raidue.

La bergamasca classe ’95 si trova in città per lavoro, dal momento che si esibirà questo sabato sera nella veste di dj nel Brucoli resort riaperto a luglio dopo un restyling a cinque stelle.

È stata al centro della cronaca rosa di quest’estate, in cui si è avuta conferma della relazione sentimentale con l’attaccante della nazionale italiana di calcio, Stephan El Shaarawy.

A Brucoli la influencer ha trovato il tempo per posare in costume in riva al mare, pubblicando ieri l’altro gli scatti sull’account Instagram da 3,8 milioni di follower. Per inquadrare la portata mediatica, si consideri che Laura Pausini, la cantante italiana più famosa nel mondo, ne può vantare 4,2 milioni.

Ludovica Pagani è stata avvistata ieri sera nel centro storico di Augusta, quando si è recata nell’attività dell’hair stylist Vittorio Di Primio (vedi foto all’interno). “Lei simpaticissima e soddisfattissima – ci riferisce l’augustano – Abbiamo applicato un bayalage californiano, con prodotti vegani, e un trattamento di ricostruzione termica“.

(Foto di copertina crediti: @Ludovica Pagani)