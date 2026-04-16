Augusta, chiesa Madre: in ultimazione i lavori dell’Arcidiocesi finanziati dal Pnrr

AUGUSTA – Si avvia alla fase conclusiva il cantiere per gli interventi di consolidamento antisismico della chiesa Madre, dedicata a Maria Santissima Assunta, uno degli edifici religiosi più rappresentativi della città.

I lavori, appaltati dall’Arcidiocesi di Siracusa e finanziati con fondi del Pnrr per un importo complessivo di 620mila euro, rientrano nella linea di intervento del Ministero della Cultura attivata nel 2023 nell’ambito della misura “M1C3 – Investimento 2.4”, dedicata alla sicurezza sismica dei luoghi di culto e al restauro del patrimonio storico.

Il cantiere, avviato negli ultimi giorni dello scorso settembre, rappresenta la risposta a un’esigenza attesa da decenni, sin dagli interventi successivi al terremoto del 1990. In quella occasione, infatti, le risorse disponibili consentirono soltanto interventi parziali, limitati all’intelaiatura con tiranti metallici, senza il completo recupero del prospetto.

Gli interventi pressoché ultimati hanno interessato proprio il prospetto principale, oggetto di messa in sicurezza e restauro, insieme agli elementi lapidei aggettanti, come i cornicioni. Parallelamente sono stati previsti interventi sulle navate laterali, interessate da infiltrazioni, con il ripristino delle coperture. Tra i lavori nel progetto anche il recupero dei portoni lignei, ancora parzialmente coperti dai ponteggi.

Resta invece irrisolta, almeno per il momento, la questione del riposizionamento delle statue acroteriali di San Domenico e San Giuseppe, rimosse dopo il sisma del ’90 e rimaste in un deposito comunale. Nonostante le interlocuzioni istituzionali avviate nel tempo, non si registrano novità sul loro ritorno in sommità del prospetto.

Il progetto di consolidamento antisismico della chiesa Madre è stato curato dall’architetto Marco Niciforo e dall’ingegnere Fabio Amara, che ricoprono anche il ruolo di direttori dei lavori. Direttore tecnico del cantiere è il geometra Lorenzo Fabio Penna, che ha coordinato anche gli aspetti legati alla viabilità e all’occupazione temporanea del suolo pubblico con gli uffici comunali.

L’intervento era stato aggiudicato all’impresa “Sincol srl” di San Giovanni la Punta (Catania), con un ribasso del 5,52 per cento. Il cronoprogramma prevedeva l’ultimazione entro otto mesi dalla consegna formale dei lavori, avvenuta il 1° agosto 2025. Responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Andrea Noè.

Con il completamento ormai imminente, la chiesa Madre si prepara a restituire il proprio volto alla città, tornando a dominare, in sicurezza, la centralissima piazza Duomo.